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13:00 (мск), источник: ТАСС

Трех болельщиков «Спартака» задержали после перекрытия дороги у стадиона «Открытие-Арена»

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Полиция задержала трех болельщиков московского футбольного клуба «Спартак» по делу о перекрытии подъездной дороги к стадиону «Открытие-Арена» в Москве. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в правоохранительных органах.

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Источник: РИА "Новости"

«Полиция задержала троих болельщиков: Артема Соколова, Максима Маренко и Даниила Грачева. Всем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ближайшее время им предъявят обвинение», — сказал собеседник агентства.

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По данным московской полиции, в Проектируемом проезде, в непосредственной близости от стадиона, фанаты перекрыли проезжую часть, воспрепятствовав проезду автомобилей, а также подожгли файеры и другие пиротехнические средства, создав дымовую завесу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Как сообщал источник агентства в правоохранительных органах, порядка 20 человек перекрыли Проектируемый проезд и развернули баннеры.

Чемпионат России по футболу был прерван из-за пандемии коронавируса и возобновился 19 июня.

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