Трех болельщиков «Спартака» задержали после перекрытия дороги у стадиона «Открытие-Арена»

«Полиция задержала троих болельщиков: Артема Соколова, Максима Маренко и Даниила Грачева. Всем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ближайшее время им предъявят обвинение», — сказал собеседник агентства.

По данным московской полиции, в Проектируемом проезде, в непосредственной близости от стадиона, фанаты перекрыли проезжую часть, воспрепятствовав проезду автомобилей, а также подожгли файеры и другие пиротехнические средства, создав дымовую завесу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Как сообщал источник агентства в правоохранительных органах, порядка 20 человек перекрыли Проектируемый проезд и развернули баннеры.