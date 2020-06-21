Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15:00
Уфа
Тамбов
Футбол. Зарубежный
15:00
Сельта
Алавес
Футбол. Зарубежный
16:00
Ньюкасл Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Белшина
БАТЭ
Футбол. Премьер-лига
17:30
Локомотив
Оренбург
Футбол. Зарубежный
18:00
Витебск
Минск
Футбол. Зарубежный
18:15
Астон Вилла
Челси
Футбол. Зарубежный
20:00
Шахтер С
Рух
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Осасуна
Футбол. Зарубежный
20:30
Аталанта
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
21:00
Эвертон
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Сампдория
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Реал
Все события
Фоторепортажи
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
26Златан Ибрагимович всех цветов и оттенков
13:16 (мск), источник: ТАСС

В ФК «Оренбург» не выявлено случаев заражения коронавирусом перед матчем с «Локомотивом»

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Все тесты на коронавирусную инфекцию в футбольном клубе «Оренбург» перед матчем 23-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» показали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оренбургского клуба.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Матч между «Локомотивом» и «Оренбургом» пройдет 21 июня в Москве на стадионе «РЖД-Арена», начало игры — 17:30 мск. Эта игра станет для команд первой после трехмесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса.

«Мы в Москве, все тесты у нас в команде отрицательные», — сообщили в пресс-службе оренбуржцев.

В турнирной таблице «Оренбург» занимает предпоследнюю, 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Локомотив» располагается на втором месте, имея в активе 41 балл. Предстоящий матч станет первой официальной встречей для Константина Парамонова и Марко Николича в качестве главных тренеров оренбуржской и московской команд соответственно.

Оренбург
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов собирается сделать важное заявление о своем будущем
Кричавший "Слава Украине" футболист собирается играть за российский клуб
«Зенит» еще ближе к чемпионству. Питерцы разгромили ЦСКА
Игроки «Спартака» захотели оплатить штрафы задержанных фанатов
Волков прокомментировал поражение от американца на турнире UFC
Первый после паузы тур РПЛ завершится в воскресенье
«Атлетико» поднялся на третье место в чемпионате Испании
Главный бой вечера бокса Top Rank завершился эффектным избиением
17-летний кипер «Ростова» обошел «Сочи» по подписчикам в соцсети
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь