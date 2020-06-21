В ФК «Оренбург» не выявлено случаев заражения коронавирусом перед матчем с «Локомотивом»

Источник: РИА "Новости"

Матч между «Локомотивом» и «Оренбургом» пройдет 21 июня в Москве на стадионе «РЖД-Арена», начало игры — 17:30 мск. Эта игра станет для команд первой после трехмесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса.

«Мы в Москве, все тесты у нас в команде отрицательные», — сообщили в пресс-службе оренбуржцев.