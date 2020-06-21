В ФК «Оренбург» не выявлено случаев заражения коронавирусом перед матчем с «Локомотивом»
МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Все тесты на коронавирусную инфекцию в футбольном клубе «Оренбург» перед матчем 23-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Все тесты на коронавирусную инфекцию в футбольном клубе «Оренбург» перед матчем 23-го тура Тинькофф — Российской
Матч между «Локомотивом» и «Оренбургом» пройдет 21 июня в Москве на стадионе «РЖД-Арена», начало игры — 17:30 мск. Эта игра станет для команд первой после трехмесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса.
«Мы в Москве, все тесты у нас в команде отрицательные», — сообщили в
В турнирной таблице «Оренбург» занимает предпоследнюю, 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Локомотив» располагается на втором месте, имея в активе 41 балл. Предстоящий матч станет первой официальной встречей для Константина Парамонова и Марко Николича в качестве главных тренеров оренбуржской и московской команд соответственно.