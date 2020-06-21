Тесты ФК «Тамбов» на коронавирус перед матчем с «Уфой» дали отрицательный результат

Источник: РИА "Новости"

Матч между «Уфой» и «Тамбовом» состоится 21 июня в Уфе на стадионе «Нефтяник», начало игры — 15:00 мск. Эта игра станет для команд первой после трехмесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса.

«Мы сдавали тест позавчера, у всей команды отрицательные результаты. У нас все нормально — тесты сдала команда, администраторы, врачи, руководство. Мы сдаем их по два раза в неделю», — сказал Худяков.

Ранее в пресс-службе «Уфы» ТАСС сообщили о том, что команда, вопреки сообщениям в СМИ о положительном тесте на коронавирусную инфекцию у одного из игроков, готова к проведению матча. В клубе отметили, что все игроки здоровы.