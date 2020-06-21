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13:30 (мск), источник: ТАСС

Тесты ФК «Тамбов» на коронавирус перед матчем с «Уфой» дали отрицательный результат

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Все тесты игроков и сотрудников футбольного клуба «Тамбов» на коронавирусную инфекцию перед матчем 23-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы» дали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор тамбовчан Павел Худяков.

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Источник: РИА "Новости"

Матч между «Уфой» и «Тамбовом» состоится 21 июня в Уфе на стадионе «Нефтяник», начало игры — 15:00 мск. Эта игра станет для команд первой после трехмесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса.

«Мы сдавали тест позавчера, у всей команды отрицательные результаты. У нас все нормально — тесты сдала команда, администраторы, врачи, руководство. Мы сдаем их по два раза в неделю», — сказал Худяков.

Ранее в пресс-службе «Уфы» ТАСС сообщили о том, что команда, вопреки сообщениям в СМИ о положительном тесте на коронавирусную инфекцию у одного из игроков, готова к проведению матча. В клубе отметили, что все игроки здоровы.

«Тамбов» после 22 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. «Уфа» располагается на 10-й строчке, имея в активе 27 очков.

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