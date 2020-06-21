Бывший вратарь ЦСКА Чепчугов призвал РФС аннулировать итоги текущего сезона РПЛ

«В жизни нашей есть что-то особенное! Семья, наши дети, наше здоровье! Когда вы мне скажете, что ваши ценности иные, я вас не буду презирать, я скажу — вы глупец! Сегодня бизнес и деньги не играют роли! РФС, пришло время аннулировать сезон!» — написал Чепчугов в инстаграме.