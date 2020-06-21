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17:03 (мск), источник: Sport24

Бывший вратарь ЦСКА Чепчугов призвал РФС аннулировать итоги текущего сезона РПЛ

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов после поражения армейцев в матче 23-го тура РПЛ от «Зенита» (0:4) выступил с обращением к РФС.

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Источник: РИА "Новости"

«В жизни нашей есть что-то особенное! Семья, наши дети, наше здоровье! Когда вы мне скажете, что ваши ценности иные, я вас не буду презирать, я скажу — вы глупец! Сегодня бизнес и деньги не играют роли! РФС, пришло время аннулировать сезон!» — написал Чепчугов в инстаграме.

Чепчугов выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. ЦСКА после 23 туров занимает пятое место в таблице, набрав 36 очков.

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Футбол, Премьер-лига, Тур 2320.06.2020, 19:00 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена, 2904 зрителя
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоСергей Семак
Голы
Бранислав Иванович(Вячеслав Караваев, Далер Кузяев)2′
Филипе Силва Малком8′
Филипе Силва Малком45+2′
Себастьян Дриусси90+4′
Составы команд
35Игорь Акинфеев
99Андрей Лунев
62Вадим Карпов
88′
15Вячеслав Караваев
78Игорь Дивеев
5′
3Дуглас Сантос
8Никола Влашич
6Бранислав Иванович
98Иван Обляков
10′
44Ярослав Ракицкий
9Федор Чалов
27Магомед Оздоев
50′
2Мариу Фернандес
84′
14Далер Кузяев
62′
71Наяир Тикнизян
21Александр Ерохин
81′
14Кирилл Набабкин
46′
22Артем Дзюба
90′
23Хердур Магнуссон
10Эмилиано Ариэль Ригони
5Виктор Васин
46′
7Сердар Азмун
73′
87Константин Марадишвили
91Алексей Сутормин
17Арнор Сигурдссон
65′
5Вильмар Барриос
87′90′
29Яка Бийол
38Леон Мусаев
25Кристиян Бистрович
76′
8Филипе Силва Малком
62′
20Константин Кучаев
11Себастьян Дриусси
Статистика
2Желтые карточки3
1Красные карточки0
3Голевые моменты6
23Удары (всего)14
4Удары в створ8
1Штанги, перекладины0
9Угловые3
16Фолы7
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяДмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАРНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Ассистент ВАРВалентин Мурашов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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