В ФК «Ротор» не зафиксировали случаев заражения коронавирусом
ТАСС, 21 июня. Результаты тестов всех игроков и персонала клуба Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Ротор» показали отсутствие коронавируса. Об этом сообщает
ТАСС, 21 июня. Результаты тестов всех игроков и персонала клуба Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Ротор» показали отсутствие коронавируса. Об этом сообщает
Тесты были сданы в прошлую пятницу. С понедельника команда будет дважды в неделю проводить тренировки.
По итогам прошлого, досрочно завершенного сезона ФНЛ «Ротор» занял первое место и получил право принять в следующем сезоне участие Тинькофф — Российской