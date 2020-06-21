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14:09 (мск), источник: ТАСС

В ФК «Ротор» не зафиксировали случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 21 июня. Результаты тестов всех игроков и персонала клуба Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Ротор» показали отсутствие коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба волгоградского клуба.

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Тесты были сданы в прошлую пятницу. С понедельника команда будет дважды в неделю проводить тренировки.

Во время загрузки произошла ошибка.

По итогам прошлого, досрочно завершенного сезона ФНЛ «Ротор» занял первое место и получил право принять в следующем сезоне участие Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ). 18 июня клуб получил лицензию на участие в РПЛ.

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