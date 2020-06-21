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14:35 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист продлил контракт с клубом российской премьер-лиги

Полузащитник молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров продлил контракт с «Сочи» из российской премьер-лиги, сообщает KazFootball.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Предыдущее соглашение было рассчитано до 30 июня, но из-за вынужденного переноса чемпионата договор продлен до 22 июля — в этот день состоится игра последнего, 30-го, тура с «Крыльями Советов».

За «Сочи» Бахтияров выступает с начала 2019 года. Всего за клуб он провел девять матчей во всех турнирах. В текущем сезоне РПЛ 21-летний казахстанец дважды выходил на замену.

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