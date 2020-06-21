Казахстанский футболист продлил контракт с клубом российской премьер-лиги
Полузащитник молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров продлил контракт с «Сочи» из российской
Полузащитник молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров продлил контракт с «Сочи» из российской
Предыдущее соглашение было рассчитано до 30 июня, но
За «Сочи» Бахтияров выступает с начала 2019 года. Всего за клуб он провел девять матчей во всех турнирах. В текущем сезоне РПЛ 21-летний казахстанец дважды выходил на замену.