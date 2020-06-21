Матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо» перенесен из-за случаев коронавируса в московском клубе
ТАСС, 21 июня. Матч 23-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 21 июня. Матч 23-го тура Тинькофф — Российской
Встреча должна была состояться в воскресенье (начало — 20:00 мск).
Коронавирус обнаружен у трех игроков «Динамо» — Клинтона Н'Жи, Себастьяна Шиманьского и Шарля Каборе. Все трое отправлены на двухнедельный карантин. Остальные игроки, а также тренерский штаб и персонал клуба с субботы находятся на базе в подмосковном Новогорске в закрытом режиме. Весь клуб, помимо троих зараженных, в субботу повторно сдал тесты на коронавирусную инфекцию, все результаты оказались отрицательными.
Российский футбольный союз (РФС) на основе обращения РПЛ принял решение при согласии обоих участников перенести матч на резервную дату — 19 июля. Также в этот день пройдет полуфинал Олимп — Кубка России. «Динамо» поблагодарило руководство «Краснодара» в лице президента клуба Сергея Галицкого «за жест доброй воли, человеческое и спортивное благородство».
В пятницу в матче 23-го тура «Сочи» разгромил «Ростов» (10:1). Средний возраст заявки «Ростова» стал самым молодым в истории РПЛ (17,2 года). Клуб был вынужден отправить на матч игроков академии клуба