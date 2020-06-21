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14:40 (мск), источник: ТАСС

Матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо» перенесен из-за случаев коронавируса в московском клубе

ТАСС, 21 июня. Матч 23-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Динамо» перенесен из-за обнаружения новых случаев заражения коронавирусной инфекцией у футболистов московской команды. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча должна была состояться в воскресенье (начало — 20:00 мск).

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Коронавирус обнаружен у трех игроков «Динамо» — Клинтона Н'Жи, Себастьяна Шиманьского и Шарля Каборе. Все трое отправлены на двухнедельный карантин. Остальные игроки, а также тренерский штаб и персонал клуба с субботы находятся на базе в подмосковном Новогорске в закрытом режиме. Весь клуб, помимо троих зараженных, в субботу повторно сдал тесты на коронавирусную инфекцию, все результаты оказались отрицательными.

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Российский футбольный союз (РФС) на основе обращения РПЛ принял решение при согласии обоих участников перенести матч на резервную дату — 19 июля. Также в этот день пройдет полуфинал Олимп — Кубка России. «Динамо» поблагодарило руководство «Краснодара» в лице президента клуба Сергея Галицкого «за жест доброй воли, человеческое и спортивное благородство».

В пятницу в матче 23-го тура «Сочи» разгромил «Ростов» (10:1). Средний возраст заявки «Ростова» стал самым молодым в истории РПЛ (17,2 года). Клуб был вынужден отправить на матч игроков академии клуба из-за шести случаев заражения среди футболистов основной команды, которая, как и молодежный состав, впоследствии была отправлена на карантин. В четверг генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, что матч мог быть перенесен на 19 июля при согласии обоих клубов, но «Сочи» отказался от переноса.

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«Сочи» разгромил молодежь «Ростова»
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