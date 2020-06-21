Матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо» перенесен из-за случаев коронавируса в московском клубе

Источник: РИА "Новости"

Встреча должна была состояться в воскресенье (начало — 20:00 мск).

Коронавирус обнаружен у трех игроков «Динамо» — Клинтона Н'Жи, Себастьяна Шиманьского и Шарля Каборе. Все трое отправлены на двухнедельный карантин. Остальные игроки, а также тренерский штаб и персонал клуба с субботы находятся на базе в подмосковном Новогорске в закрытом режиме. Весь клуб, помимо троих зараженных, в субботу повторно сдал тесты на коронавирусную инфекцию, все результаты оказались отрицательными.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bc016bc71395e4a1deda" data-vnd="bc016bc71395e4a1deda" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bc016bc71395e4a1deda" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Российский футбольный союз (РФС) на основе обращения РПЛ принял решение при согласии обоих участников перенести матч на резервную дату — 19 июля. Также в этот день пройдет полуфинал Олимп — Кубка России. «Динамо» поблагодарило руководство «Краснодара» в лице президента клуба Сергея Галицкого «за жест доброй воли, человеческое и спортивное благородство».

В пятницу в матче 23-го тура «Сочи» разгромил «Ростов» (10:1). Средний возраст заявки «Ростова» стал самым молодым в истории РПЛ (17,2 года). Клуб был вынужден отправить на матч игроков академии клуба из-за шести случаев заражения среди футболистов основной команды, которая, как и молодежный состав, впоследствии была отправлена на карантин. В четверг генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, что матч мог быть перенесен на 19 июля при согласии обоих клубов, но «Сочи» отказался от переноса.