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15:21 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Ростова» Карпин сравнил возобновленный сезон в РПЛ с первенством водокачки

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин считает, что возобновленный после трехмесячной паузы сезон в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) напоминает первенство водокачки. Такое мнение Карпин высказал ТАСС.

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17 июня в «Ростове» у шести игроков основного состава была диагностирована коронавирусная инфекция, после чего команда ушла на двухнедельный карантин. Игра ростовчан в пятницу против «Сочи» не была перенесена и завершилась победой команды из Краснодарского края со счетом 10:1. В составе «Ростова» в той встрече на поле вышли игроки клубной академии — средний возраст заявки составил 17,2 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сейчас чемпионат напоминает первенство водокачки. Будет ли “Ростов” просить переиграть матч с “Сочи”? Это вопрос не ко мне — я тренер», — сказал Карпин.

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В воскресенье матч 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» был перенесен на 19 июля после обнаружения коронавируса у трех футболистов московского клуба — Клинтона Н`Жи, Шарля Каборе и Себастьяна Шиманьского.

Встреча должна была пройти в воскресенье.

«Ростов» на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Отставание от идущего первым петербургского «Зенита» составляет 15 очков. В 24-м туре дончане дома должны сыграть с тульским «Арсеналом». Игра запланирована на 27 июня, начало встречи — 20:00 мск.

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