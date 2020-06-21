Тренер «Ростова» Карпин сравнил возобновленный сезон в РПЛ с первенством водокачки

17 июня в «Ростове» у шести игроков основного состава была диагностирована коронавирусная инфекция, после чего команда ушла на двухнедельный карантин. Игра ростовчан в пятницу против «Сочи» не была перенесена и завершилась победой команды из Краснодарского края со счетом 10:1. В составе «Ростова» в той встрече на поле вышли игроки клубной академии — средний возраст заявки составил 17,2 года.
«Сейчас чемпионат напоминает первенство водокачки. Будет ли “Ростов” просить переиграть матч с “Сочи”? Это вопрос не ко мне — я тренер», — сказал Карпин.
В воскресенье матч 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» был перенесен на 19 июля после обнаружения коронавируса у трех футболистов московского клуба — Клинтона Н`Жи, Шарля Каборе и Себастьяна Шиманьского.
Встреча должна была пройти в воскресенье.
«Ростов» на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Отставание от идущего первым петербургского «Зенита» составляет 15 очков. В 24-м туре дончане дома должны сыграть с тульским «Арсеналом». Игра запланирована на 27 июня, начало встречи — 20:00 мск.