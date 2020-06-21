Колосков: РФС должен применять единый подход в решениях о переносе матчей
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) в своих решениях по поводу переносов матчей Тинькофф — Российской
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) в своих решениях по поводу переносов матчей Тинькофф — Российской
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«У нас есть единственная организация, руководящая российским футболом, — Российский футбольный союз, и он должен принимать решение вне зависимости от того договорились клубы или нет, — сказал Колосков. —
17 июня в «Ростове» у шести игроков основного состава была диагностирована коронавирусная инфекция, после чего команда ушла на двухнедельный карантин. Игра ростовчан в пятницу против «Сочи» не была перенесена и завершилась победой команды из Краснодарского края со счетом 10:1. В составе «Ростова» в той встрече на поле вышли игроки клубной академии — средний возраст заявки составил 17,2 года.
«Там шесть игроков (инфицированных в “Ростове” — прим. ТАСС), здесь два, потом один человек — опять соглашаться, не соглашаться. Принцип должен быть один для всех — в этом принцип спортивного управления», — добавил Колосков.