Колосков: РФС должен применять единый подход в решениях о переносе матчей

Источник: РИА "Новости"

РФС объявил в воскресенье о переносе матча 23-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо» на 19 июля из-за наличия у московского клуба трех игроков, инфицированных коронавирусом, решение было принято на основании договоренностей между клубами. Коронавирус обнаружен у трех игроков «Динамо» — Клинтона Н'Жи, Себастьяна Шиманьского и Шарля Каборе. Все трое отправлены на двухнедельный карантин. Остальные игроки, а также тренерский штаб и персонал клуба с субботы находятся на базе в подмосковном Новогорске в закрытом режиме.

«У нас есть единственная организация, руководящая российским футболом, — Российский футбольный союз, и он должен принимать решение вне зависимости от того договорились клубы или нет, — сказал Колосков. — Кто-то кого-то уважает, у кого-то собственные интересы, начнется вакханалия: сегодня перенесли, завтра нет, послезавтра команда не приедет, и ей засчитают техническое поражение. Должен быть единый подход. Сейчас я категорически против переноса игры “Краснодар” — “Динамо”, надо быть последовательными».

17 июня в «Ростове» у шести игроков основного состава была диагностирована коронавирусная инфекция, после чего команда ушла на двухнедельный карантин. Игра ростовчан в пятницу против «Сочи» не была перенесена и завершилась победой команды из Краснодарского края со счетом 10:1. В составе «Ростова» в той встрече на поле вышли игроки клубной академии — средний возраст заявки составил 17,2 года.