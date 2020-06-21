Победители розыгрыша бесплатных билетов посетят перенесенный матч «Краснодар» — «Динамо»

Матч 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо», который должен был пройти в воскресенье, перенесен на 19 июля из-за обнаружения коронавируса у трех футболистов московской команды.

«Мы благодарим вас, дорогие наши болельщики, за то, что вы с пониманием относитесь к переносу матча “Краснодар” — “Динамо”. Все победители розыгрыша бесплатных билетов смогут посетить перенесенную игру», — говорится в заявлении клуба.