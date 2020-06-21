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16:08 (мск), источник: ТАСС

Победители розыгрыша бесплатных билетов посетят перенесенный матч «Краснодар» — «Динамо»

ТАСС, 21 июня. «Краснодар» позволит всем победителям розыгрыша бесплатных билетов на домашний матч Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо» посетить игру, несмотря на ее перенос. Об этом сообщает пресс-служба «Краснодара».

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Матч 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо», который должен был пройти в воскресенье, перенесен на 19 июля из-за обнаружения коронавируса у трех футболистов московской команды.

«Мы благодарим вас, дорогие наши болельщики, за то, что вы с пониманием относитесь к переносу матча “Краснодар” — “Динамо”. Все победители розыгрыша бесплатных билетов смогут посетить перенесенную игру», — говорится в заявлении клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Краснодар» занимает третье место в таблице РПЛ, набрав 41 очко в 22 играх. Следующий матч команда проведет в гостях против «Оренбурга» 27 июня.

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