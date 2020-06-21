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16:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Эксперт: Cезон РПЛ надо прекращать, если случаи COVID-19 будут возникать

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Чемпионат России по футболу следует прекратить, если случаи заболевания коронавирусом будут возникать и в дальнейшем, заявил РИА Новости экс-тренер сборной страны и «Ростова» Сергей Балахнин.

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Источник: РИА "Новости"

Матч 23-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и московским «Динамо» был перенесен на 19 июля из-за выявления COVID-19 у троих футболистов столичной команды. «Уфа» в воскресенье дома проводит встречу с «Тамбовом». Ранее источник РИА Новости сообщил, что у одного из игроков уфимского клуба был обнаружен коронавирус.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вокруг “Уфы” получаются домыслы, много слишком кривотолков, — сказал Балахнин по телефону. — Конечно, если такие случаи (заболевания коронавирусом) будут продолжаться, надо будет точно прекращать чемпионат».

Ранее на карантин ушел основной состав «Ростова» из-за того, что в команде было выявлено шесть случаев заражения COVID-19, но «Сочи» отказался переносить матч, и в итоге ростовчане были представлены игроками молодежного состава и академии, которые уступили сопернику со счетом 1:10.

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Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
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