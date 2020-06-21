Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Локомотив
Оренбург
00
Футбол. Зарубежный
18:00
Витебск
Минск
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
30
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Белшина
БАТЭ
02
Футбол. Зарубежный
18:15
Астон Вилла
Челси
Футбол. Зарубежный
20:00
Шахтер С
Рух
Футбол. Премьер-лига
15:00
Уфа
Тамбов
21
Футбол. Зарубежный
15:00
Сельта
Алавес
60
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Осасуна
Футбол. Зарубежный
20:30
Аталанта
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
21:00
Эвертон
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Сампдория
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Реал
Все события
Фоторепортажи
12Испанский футбол вернулся! Севильское дерби сыграли без зрителей
17Черный день российского футбола
17:34 (мск), источник: ТАСС

«Тамбов» в меньшинстве проиграл «Уфе» в матче чемпионата России по футболу

УФА, 21 июня. /ТАСС/. Футболисты «Уфы» обыграли «Тамбов» со счетом 2:1 в домашнем матче 23-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе в присутствии 456 зрителей.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

На 20-й минуте счет в матче открыл полузащитник «Уфы» Даниил Фомин, реализовавший пенальти, назначенный после просмотра видеоповтора. На 36-й минуте за разговоры с главным арбитром был удален защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили, несколькими минутами ранее он получил желтую карточку. На 77-й минуте Михаил Костюков сравнял счет, в добавленное ко второму тайму время победу «Уфе» принес точный удар Николая Гиоргобиани, который забил первый гол в РПЛ.

Лучшим игроком матча признан Костюков. Встречу из-за дисквалификации пропустил нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе. В заявке хозяев не оказалось полузащитника Андреса Вомбергара, ранее СМИ сообщили, что он заразился коронавирусом, однако позднее представители «Уфы» опровергли эту информацию.

Читайте также
Молодежь «Ростова» и рекорды «Сочи»Чемпионат страны по футболу возобновился в России

В рамках тура проходит акция «Спасибо врачам», на трибунах были развернуты баннеры со словами благодарности. На 21-й минуте встреча была приостановлена, участники матча и зрители аплодисментами поблагодарили медработников.

«Уфа» поднялась на восьмое место в турнирной таблице, набрав 30 очков в 23 турах, уфимская команда прервала трехматчевую серию без побед в чемпионате. «Тамбов» идет 13-м, имея в активе 25 очков после 23 встреч. В следующем туре подопечные Вадима Евсеева 27 июня в гостях встретятся с московским «Спартаком», а «Тамбов» днем позднее на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом».

Сезон-2019/20 РПЛ был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса после 22 туров из 30. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

Читайте также
Уфа
2:1
Первый тайм: 1:0
Тамбов
Футбол, Премьер-лига, Тур 2321.06.2020, 15:00 (МСК UTC+3)Нефтяник
Главные тренеры
Вадим ЕвсеевТимур Шипшев
Голы
Даниил Фомин20′
Михаил Костюков(Валерий Чуперка)77′
Николай Гиоргобиани(Даниил Фомин)90+2′
Составы команд
31Александр Беленов
88Гиорги Шелия
4Алексей Никитин
2Алексей Рыбин
5Боян Йокич
3Гурам Тетрашвили
30′36′
27Йонуц Неделчару
27Алексей Грицаенко
26′
55Джемал Табидзе
58Адессойе Ойеволе
74Даниил Фомин
92Валерий Чуперка
57′
33Александр Сухов
86′
5Евгений Шляков
46′
9Денис Терентьев
29Александр Каплиенко
6Остон Урунов
90′
15Александр Филин
70′74′
22Артем Голубев
22Игорь Юрганов
8Кэтэлин Карп
73′86′
25Павел Карасев
74′
17Николай Гиоргобиани
11Артем Федчук
57Вячеслав Кротов
30′66′
77Михаил Костюков
81′
77Азер Алиев
9Хасан Мамтов
11Ловро Бизяк
68′
13Владимир Обухов
56′
99Андрей Козлов
81Владимир Кабахидзе
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
15Удары (всего)4
7Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые3
21Фолы7
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяАлексей Лунев(Россия, Новосибирск)
Боковой судьяНаиль Сейфетдинов(Россия, Казань)
ВАРСергей Карасев(Россия, Москва)
Ассистент ВАРКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тамбов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Уфа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов собирается сделать важное заявление о своем будущем
Кричавший "Слава Украине" футболист собирается играть за российский клуб
Время меняться: почему Волкову не светит пояс UFC
«Сельта» с Федором Смоловым разгромила «Алавес» со счетом 6:0
«СЭ» назвал преемника Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА
Юрий Семин высказался на тему переноса футбольных матчей в ЧР
Главный бой вечера бокса Top Rank завершился эффектным избиением
17-летний кипер «Ростова» обошел «Сочи» по подписчикам в соцсети
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь