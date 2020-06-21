«Тамбов» в меньшинстве проиграл «Уфе» в матче чемпионата России по футболу
УФА, 21 июня. /ТАСС/. Футболисты «Уфы» обыграли «Тамбов» со счетом 2:1 в домашнем матче 23-го тура Тинькофф — Российской
УФА, 21 июня. /ТАСС/. Футболисты «Уфы» обыграли «Тамбов» со счетом 2:1 в домашнем матче 23-го тура Тинькофф — Российской
На 20-й минуте счет в матче открыл полузащитник «Уфы» Даниил Фомин, реализовавший пенальти, назначенный после просмотра видеоповтора. На 36-й минуте за разговоры с главным арбитром был удален защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили, несколькими минутами ранее он получил желтую карточку. На 77-й минуте Михаил Костюков сравнял счет, в добавленное ко второму тайму время победу «Уфе» принес точный удар Николая Гиоргобиани, который забил первый гол в РПЛ.
Лучшим игроком матча признан Костюков. Встречу
В рамках тура проходит акция «Спасибо врачам», на трибунах были развернуты баннеры со словами благодарности. На 21-й минуте встреча была приостановлена, участники матча и зрители аплодисментами поблагодарили медработников.
«Уфа» поднялась на восьмое место в турнирной таблице, набрав 30 очков в 23 турах, уфимская команда прервала трехматчевую серию без побед в чемпионате. «Тамбов» идет 13-м, имея в активе 25 очков после 23 встреч. В следующем туре подопечные Вадима Евсеева 27 июня в гостях встретятся с московским «Спартаком», а «Тамбов» днем позднее на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом».
Сезон-2019/20 РПЛ был приостановлен 17 марта
|Вадим Евсеев
|Тимур Шипшев
|Даниил Фомин
|20′
|Михаил Костюков(Валерий Чуперка)
|77′
|Николай Гиоргобиани(Даниил Фомин)
|90+2′
|31
|Александр Беленов
|88
|Гиорги Шелия
|4
|Алексей Никитин
|2
|Алексей Рыбин
|5
|Боян Йокич
|3
|Гурам Тетрашвили
30′36′
|27
|Йонуц Неделчару
|27
|Алексей Грицаенко
26′
|55
|Джемал Табидзе
|58
|Адессойе Ойеволе
|74
|Даниил Фомин
|92
|Валерий Чуперка
57′
|33
|Александр Сухов
86′
|5
|Евгений Шляков
46′
|9
|Денис Терентьев
|29
|Александр Каплиенко
|6
|Остон Урунов
90′
|15
|Александр Филин
70′74′
|22
|Артем Голубев
|22
|Игорь Юрганов
|8
|Кэтэлин Карп
73′86′
|25
|Павел Карасев
74′
|17
|Николай Гиоргобиани
|11
|Артем Федчук
|57
|Вячеслав Кротов
30′66′
|77
|Михаил Костюков
81′
|77
|Азер Алиев
|9
|Хасан Мамтов
|11
|Ловро Бизяк
68′
|13
|Владимир Обухов
56′
|99
|Андрей Козлов
|81
|Владимир Кабахидзе
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|4
|7
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|3
|21
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Алексей Лунев(Россия, Новосибирск)
|Боковой судья
|Наиль Сейфетдинов(Россия, Казань)
|ВАР
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)