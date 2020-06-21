«Тамбов» в меньшинстве проиграл «Уфе» в матче чемпионата России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

На 20-й минуте счет в матче открыл полузащитник «Уфы» Даниил Фомин, реализовавший пенальти, назначенный после просмотра видеоповтора. На 36-й минуте за разговоры с главным арбитром был удален защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили, несколькими минутами ранее он получил желтую карточку. На 77-й минуте Михаил Костюков сравнял счет, в добавленное ко второму тайму время победу «Уфе» принес точный удар Николая Гиоргобиани, который забил первый гол в РПЛ.

Лучшим игроком матча признан Костюков. Встречу из-за дисквалификации пропустил нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе. В заявке хозяев не оказалось полузащитника Андреса Вомбергара, ранее СМИ сообщили, что он заразился коронавирусом, однако позднее представители «Уфы» опровергли эту информацию.

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В рамках тура проходит акция «Спасибо врачам», на трибунах были развернуты баннеры со словами благодарности. На 21-й минуте встреча была приостановлена, участники матча и зрители аплодисментами поблагодарили медработников.

«Уфа» поднялась на восьмое место в турнирной таблице, набрав 30 очков в 23 турах, уфимская команда прервала трехматчевую серию без побед в чемпионате. «Тамбов» идет 13-м, имея в активе 25 очков после 23 встреч. В следующем туре подопечные Вадима Евсеева 27 июня в гостях встретятся с московским «Спартаком», а «Тамбов» днем позднее на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом».