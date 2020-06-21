В случае ухода Гончаренко ЦСКА возглавит Овчинников

Уже в перерыве он обратился к футболистам с речью, в которой отмечал, что между ним и футболистами нет понимания. После окончания встречи, в которой армейцы уступили со счетом 0:4, Гончаренко сказал игрокам, что покидает клуб, и уехал со стадиона, не появившись на пресс-конференции. На вопросы журналистов отвечал тренер Сергей Овчинников, который заметил, что у Гончаренко поднялось давление.