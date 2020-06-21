В случае ухода Гончаренко ЦСКА возглавит Овчинников
По данным «СЭ», главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко по ходу первого тайма матча с «Зенитом» принял решение о расставании с клубом.
По данным «СЭ», главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко по ходу первого тайма матча с «Зенитом» принял решение о расставании с клубом.
Уже в перерыве он обратился к футболистам с речью, в которой отмечал, что между ним и футболистами нет понимания. После окончания встречи, в которой армейцы уступили со счетом 0:4, Гончаренко сказал игрокам, что покидает клуб, и уехал со стадиона, не появившись на
Ранее «Чемпионат» сообщил, что белорус написал заявление об уходе, но руководители постараются уговорить тренера остаться. Окончательное решение, по нашим данным, должно быть принято в понедельник. Если Гончаренко не останется в ЦСКА, до конца сезона с приставкой «и.о.» будет работать Овчинников.