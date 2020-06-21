Юрий Семин высказался на тему переноса футбольных матчей по причине COVID-19

Источник: ИТАР-ТАСС

«Краснодар» согласился перенести на 19 июля ближайший матч чемпионата России с «Динамо» в связи со вспышкой коронавируса в московской команде. Другой клуб премьер-лиги «Сочи» в схожей ситуации не пошел навстречу «Ростову», который в пятницу был вынужден выставить на игру футболистов 2000-х годов рождения. В итоге игра завершилась разгромом — 10:1 в пользу «Сочи».

«Мне сложно говорить на эту тему, поскольку я всей ситуации не знаю. Но федерация футбола (Российский футбольный союз — прим. ТАСС), думаю, разберется и найдет правильное для всех решение», — сказал Семин.

«Есть руководящая организация, которая проводит чемпионат и за все отвечает, она и принимает решение. Если решение будут принимать все, то и единства никогда не найдешь. А в нестандартных ситуациях всегда будут недовольные», — добавил он.

Коронавирус обнаружен у трех игроков «Динамо» — Клинтона Н'Жи, Себастьяна Шиманьского и Шарля Каборе. Все трое отправлены на двухнедельный карантин. Остальные игроки, а также тренерский штаб и персонал клуба с субботы находятся на базе в подмосковном Новогорске в закрытом режиме. Весь клуб, помимо троих зараженных, в субботу повторно сдал тесты на коронавирусную инфекцию, все результаты оказались отрицательными.