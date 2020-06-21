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17:37 (мск), источник: ТАСС

Юрий Семин высказался на тему переноса футбольных матчей по причине COVID-19

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин считает, что невозможно достигнуть единства мнений по вопросу целесообразности переноса матчей чемпионата России в связи с обнаружением у футболистов коронавируса. Об этом он заявил ТАСС.

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Источник: ИТАР-ТАСС

«Краснодар» согласился перенести на 19 июля ближайший матч чемпионата России с «Динамо» в связи со вспышкой коронавируса в московской команде. Другой клуб премьер-лиги «Сочи» в схожей ситуации не пошел навстречу «Ростову», который в пятницу был вынужден выставить на игру футболистов 2000-х годов рождения. В итоге игра завершилась разгромом — 10:1 в пользу «Сочи».

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«Мне сложно говорить на эту тему, поскольку я всей ситуации не знаю. Но федерация футбола (Российский футбольный союз — прим. ТАСС), думаю, разберется и найдет правильное для всех решение», — сказал Семин.

«Есть руководящая организация, которая проводит чемпионат и за все отвечает, она и принимает решение. Если решение будут принимать все, то и единства никогда не найдешь. А в нестандартных ситуациях всегда будут недовольные», — добавил он.

Коронавирус обнаружен у трех игроков «Динамо» — Клинтона Н'Жи, Себастьяна Шиманьского и Шарля Каборе. Все трое отправлены на двухнедельный карантин. Остальные игроки, а также тренерский штаб и персонал клуба с субботы находятся на базе в подмосковном Новогорске в закрытом режиме. Весь клуб, помимо троих зараженных, в субботу повторно сдал тесты на коронавирусную инфекцию, все результаты оказались отрицательными.

Чемпионат России 19 июня возобновился после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

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