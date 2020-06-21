Стюард ударил журналиста перед матчем РПЛ «Локомотив» — «Оренбург»
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Стюард московской «РЖД-Арены» ударил корреспондента газеты «Спорт-Экспресс» Евгения Белоусова перед матчем 23-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Стюард московской «РЖД-Арены» ударил корреспондента газеты «Спорт-Экспресс» Евгения Белоусова перед матчем 23-го тура Тинькофф — Российской
Инцидент произошел за полтора часа до начала встречи в подтрибунном помещении стадиона московской команды. Журналист направлялся на трибуну для СМИ, однако стюард в резкой форме высказал возражение. На входе в