Стюард ударил журналиста перед матчем РПЛ «Локомотив» — «Оренбург»

Инцидент произошел за полтора часа до начала встречи в подтрибунном помещении стадиона московской команды. Журналист направлялся на трибуну для СМИ, однако стюард в резкой форме высказал возражение. На входе в пресс-центр сотрудник контрольно-распределительной системы «РЖД-Арены» нанес удар по лицу Белоусову, из-за которого у него опухла губа. Спустя несколько минут ему оказали медицинскую помощь. «Локомотив» уже начал разбирательство по факту происшествия.