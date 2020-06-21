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17:54 (мск), источник: ТАСС

Стюард ударил журналиста перед матчем РПЛ «Локомотив» — «Оренбург»

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Стюард московской «РЖД-Арены» ударил корреспондента газеты «Спорт-Экспресс» Евгения Белоусова перед матчем 23-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Оренбургом», передает корреспондент ТАСС.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Инцидент произошел за полтора часа до начала встречи в подтрибунном помещении стадиона московской команды. Журналист направлялся на трибуну для СМИ, однако стюард в резкой форме высказал возражение. На входе в пресс-центр сотрудник контрольно-распределительной системы «РЖД-Арены» нанес удар по лицу Белоусову, из-за которого у него опухла губа. Спустя несколько минут ему оказали медицинскую помощь. «Локомотив» уже начал разбирательство по факту происшествия.

Премьер-лига 2019/2020
Тур 23, 21.06.2020, 17:30

Локомотив1Оренбург0
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