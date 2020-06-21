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20:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Динамо» не исключил, что с ЦСКА сыграет молодежный состав

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба «Динамо» Кирилл Новиков сказал, что если регламент чемпионата России не будет изменен, то в московском дерби с ЦСКА сыграет молодежный состав «бело-голубых».

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Источник: Спорт РИА Новости

В воскресенье был перенесен матч «Краснодар» — «Динамо». Игра была перенесена на 19 июля из-за того, что в московском клубе выявили три случая заражения коронавирусом.

«Мы серьёзно готовились к рестарту чемпионата, к этой игре с “Краснодаром”, и всё случившееся для нас, конечно, полная неожиданность. Вчера получили результаты тестов, которые, к сожалению, сломали нам все планы. Проведение матча оказалось под вопросом, — сказал Новиков, слова которого приводятся на сайте “Динамо”. — Если изменений (в регламенте) не будет, то главная команда остаётся на двухнедельном карантине, а встречу с ЦСКА проведёт “молодёжка”, которая с завтрашнего дня начинает тренироваться на одной из баз в Подмосковье».

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Тур 24, 27.06.2020, 19:00

Динамо-ЦСКА-

«Мы были готовы к любым вариантам вплоть до сегодняшнего полудня, когда ещё успевали бы прибыть в Краснодар на игру, но при этом понимали, что регламент проведения соревнований не позволяет сыграть главной команде. Сейчас многие говорят о том, что приемлемым решением было бы разрешить играть тем футболистам, чьи тесты показывают отрицательные результаты, ведь проверяются команды чуть ли не каждый день. Клуб мог бы при этом исключить из своей заявки на 14 дней заболевших. Насколько я понимаю, возможность применения такого формата обсуждается в РПЛ и РФС», — добавил тренер.

Матч «Динамо» — ЦСКА запланирован на 27 июня.

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