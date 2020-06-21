РФС и «Тинькофф Российская премьер-лига» не посчитали коронавирус форс-мажором

Источник: Известия

Как отмечается в публикации, изменения дат матчей из-за COVID-19 создают дополнительные проблемы для клубов: необходимо корректировать график тренировок, логистику.

«В соответствии с пунктом 6.3 Регламента РПЛ лига на основании обращения заинтересованного клуба принимает решение о переносе матча, в том числе в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. Ситуацию с возникновением вспышки коронавирусной инфекции нельзя считать форс-мажором», — отметили в организации.

<iframe width="100%" height="360" src="//www.newstube.ru/embed/4716a0a6-e28e-4796-a444-395a7814e420?location=mail&brandsafety=&autoplay=2" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>ЦСКА — «Зенит», «Арсенал» — «Спартак» / Итоги матчей / «Сочи» — «Ростов» — это позор РПЛ? Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в воскресенье сообщалось, что матч 23-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» между «Краснодаром» и «Динамо» перенесли на 19 июля из-за коронавируса у игроков московской команды. Игра должна была состояться 21 июня.

17 июня стало известно, что в футбольном клубе «Ростов» было зафиксировано шесть случаев заражения, команда ушла на карантин.

19 июня «Сочи» домa обыграл «Ростoв» co счетом 10:1. Гости вышли на полe самым молодым составом в истории РПЛ. Средний возраст игроков основы составил 18 лет, заявки — 17,2 года. «Ростoв» не смог сыграть основным или молодежным составом из-за карантина. Вратарь, защищавший ворота ФК «Ростов», 17-летний Денис Попов стал рекордсменом по числу отраженных мячей: на его счету 15 сейвов.