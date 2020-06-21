РФС и «Тинькофф Российская премьер-лига» не посчитали коронавирус форс-мажором

Как отмечается в публикации, изменения дат матчей из-за COVID-19 создают дополнительные проблемы для клубов: необходимо корректировать график тренировок, логистику.
«В соответствии с пунктом 6.3 Регламента РПЛ лига на основании обращения заинтересованного клуба принимает решение о переносе матча, в том числе в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. Ситуацию с возникновением вспышки коронавирусной инфекции нельзя считать форс-мажором», — отметили в организации.
Ранее в воскресенье сообщалось, что матч 23-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» между «Краснодаром» и «Динамо» перенесли на 19 июля из-за коронавируса у игроков московской команды. Игра должна была состояться 21 июня.
17 июня стало известно, что в футбольном клубе «Ростов» было зафиксировано шесть случаев заражения, команда ушла на карантин.
19 июня «Сочи» домa обыграл «Ростoв» co счетом 10:1. Гости вышли на полe самым молодым составом в истории РПЛ. Средний возраст игроков основы составил 18 лет, заявки — 17,2 года. «Ростoв» не смог сыграть основным или молодежным составом из-за карантина. Вратарь, защищавший ворота ФК «Ростов», 17-летний Денис Попов стал рекордсменом по числу отраженных мячей: на его счету 15 сейвов.
15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение о возобновлении сезона, прерванного из-за распространения коронавируса. При этом футболистов обязали соблюдать социальную дистанцию, а заполняемость стадионов должна быть не более 10%.