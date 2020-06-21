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20:09 (мск), источник: ТАСС

ФК «Локомотив» обыграл «Оренбург» в первом матче под руководством Николича

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Столичный «Локомотив» на своем поле обыграл «Оренбург» со счетом 1:0 в матче 23-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «РЖД-Арене».

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Источник: ИТАР-ТАСС

Единственный мяч в игре забил Алексей Миранчук (38-я минута), в добавленное ко второму тайму форвард «Локомотива» Эдер не реализовал пенальти. В компенсированное к первому тайму время полузащитник столичного клуба Рифат Жемалетдинов получил вторую желтую карточку, на 63-й минуте полузащитник гостей Даниэль Мишкич получил вторую желтую карточку и покинул поле, футболист нарушил правила в штрафной, судья назначил пенальти, который затем был отменен после просмотра видеоповтора. В том эпизоде игрок «Локомотива» нарушил правила во время атаки, это нарушение произошло до удаления Мишкича. На 84-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник «Оренбурга» Андрей Малых, всего в матче было показано 13 желтых карточек.

Для главного тренера «Локомотива» Марко Николича эта игра стала первой официальной во главе клуба. Николич стал главным тренером «Локомотива» с 1 июня, 31 мая истек срок действия соглашения с Юрием Семиным. Команды провели шестой очный матч в рамках чемпионатов России, столичный клуб одержал четвертую победу, один раз выиграл «Оренбург», еще одна встреча завершилась вничью.

В рамках тура проходит акция «Спасибо врачам», на 21-й минуте матч приостановился, участники игры и зрители аплодисментами поблагодарили медработников. На табло стадиона демонстрировалась надпись «Спасибо врачам», на трибунах был размещен баннер с аналогичной надписью. Футболисты «Локомотива» вышли на предматчевое построение в майках с такой же надписью, которые после игры поступят в продажу, выручка будет направлена в одну из больниц Москвы.

Перед матчем специальный знак был вручен врачу команды Никите Карлицкому, который во время перерыва в РПЛ работал с коронавирусными больными. Знак ему вручил главный агроном клуба Владислав Лысенко, вылечившийся от заболевания благодаря усилиям Карлицкого и его коллег. Активные болельщики «Локомотива» покинули стадион после 20-й минуты матча в качестве акции поддержки Семина.

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Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»

«Локомотив» не проигрывает на протяжении четырех матчей, одержав три победы и сыграв вничью, клуб занимает второе место в турнирной таблице, набрав 44 очка и отставая от лидера, петербургского «Зенита», на девять очков. «Оренбург» потерпел третье поражение подряд, команда располагается на 15-м месте, находясь в зоне вылета и имея в активе 23 очка. В следующем туре московский клуб 27 июня на выезде сыграет с казанским «Рубином», «Оренбург» в этот же день примет «Краснодар».

Локомотив
1:0
Первый тайм: 1:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 2321.06.2020, 17:30 (МСК UTC+3)РЖД Арена
Главные тренеры
Марко НиколичКонстантин Парамонов
Голы
Алексей Миранчук(Рифат Жемалетдинов, Мачей Рыбус)38′
Нереализованные пенальти
Эдер90+4′
Составы команд
1Маринату Гильерме
38Андрей Климович
14Ведран Чорлука
3Михаил Сиваков
20Владислав Игнатьев
4Урош Радакович
90+3′
27Мурило
52′
12Андрей Малых
57′84′
31Мачей Рыбус
15Георгий Зотов
80′
6Дмитрий Баринов
79′
8Даниэл Мишкич
41′58′
7Гжегож Крыховяк
10Рикарду Алвеш
17Рифат Жемалетдинов
19′45+4′
14Мамаду Силла
63′
59Алексей Миранчук
31Виталий Шахов
46′
19Эдер
20Джоэль Фамейе
70′
23Жоау Мариу
90′
5Тимур Аюпов
71′82′
3Брайн Идову
11Андреа Чуканов
22Федор Черных
63′
18Данил Липовой
Статистика
4Желтые карточки9
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)7
5Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
5Угловые4
8Фолы17
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСтанислав Васильев(Россия, Ижевск)
Боковой судьяВладислав Назаров(Россия, Невинномысск)
Боковой судьяАндрей Гурбанов(Россия, Краснодар)
ВАРАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Ассистент ВАРДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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