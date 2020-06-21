ФК «Локомотив» обыграл «Оренбург» в первом матче под руководством Николича

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Единственный мяч в игре забил Алексей Миранчук (38-я минута), в добавленное ко второму тайму форвард «Локомотива» Эдер не реализовал пенальти. В компенсированное к первому тайму время полузащитник столичного клуба Рифат Жемалетдинов получил вторую желтую карточку, на 63-й минуте полузащитник гостей Даниэль Мишкич получил вторую желтую карточку и покинул поле, футболист нарушил правила в штрафной, судья назначил пенальти, который затем был отменен после просмотра видеоповтора. В том эпизоде игрок «Локомотива» нарушил правила во время атаки, это нарушение произошло до удаления Мишкича. На 84-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник «Оренбурга» Андрей Малых, всего в матче было показано 13 желтых карточек.

Для главного тренера «Локомотива» Марко Николича эта игра стала первой официальной во главе клуба. Николич стал главным тренером «Локомотива» с 1 июня, 31 мая истек срок действия соглашения с Юрием Семиным. Команды провели шестой очный матч в рамках чемпионатов России, столичный клуб одержал четвертую победу, один раз выиграл «Оренбург», еще одна встреча завершилась вничью.

В рамках тура проходит акция «Спасибо врачам», на 21-й минуте матч приостановился, участники игры и зрители аплодисментами поблагодарили медработников. На табло стадиона демонстрировалась надпись «Спасибо врачам», на трибунах был размещен баннер с аналогичной надписью. Футболисты «Локомотива» вышли на предматчевое построение в майках с такой же надписью, которые после игры поступят в продажу, выручка будет направлена в одну из больниц Москвы.

Перед матчем специальный знак был вручен врачу команды Никите Карлицкому, который во время перерыва в РПЛ работал с коронавирусными больными. Знак ему вручил главный агроном клуба Владислав Лысенко, вылечившийся от заболевания благодаря усилиям Карлицкого и его коллег. Активные болельщики «Локомотива» покинули стадион после 20-й минуты матча в качестве акции поддержки Семина.

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