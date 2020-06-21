ФК «Локомотив» обыграл «Оренбург» в первом матче под руководством Николича
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Столичный «Локомотив» на своем поле обыграл «Оренбург» со счетом 1:0 в матче 23-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Столичный «Локомотив» на своем поле обыграл «Оренбург» со счетом 1:0 в матче 23-го тура Тинькофф — Российской
Единственный мяч в игре забил Алексей Миранчук (38-я минута), в добавленное ко второму тайму форвард «Локомотива» Эдер не реализовал пенальти. В компенсированное к первому тайму время полузащитник столичного клуба Рифат Жемалетдинов получил вторую желтую карточку, на 63-й минуте полузащитник гостей Даниэль Мишкич получил вторую желтую карточку и покинул поле, футболист нарушил правила в штрафной, судья назначил пенальти, который затем был отменен после просмотра видеоповтора. В том эпизоде игрок «Локомотива» нарушил правила во время атаки, это нарушение произошло до удаления Мишкича. На 84-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник «Оренбурга» Андрей Малых, всего в матче было показано 13 желтых карточек.
Для главного тренера «Локомотива» Марко Николича эта игра стала первой официальной во главе клуба. Николич стал главным тренером «Локомотива» с 1 июня, 31 мая истек срок действия соглашения с Юрием Семиным. Команды провели шестой очный матч в рамках чемпионатов России, столичный клуб одержал четвертую победу, один раз выиграл «Оренбург», еще одна встреча завершилась вничью.
В рамках тура проходит акция «Спасибо врачам», на 21-й минуте матч приостановился, участники игры и зрители аплодисментами поблагодарили медработников. На табло стадиона демонстрировалась надпись «Спасибо врачам», на трибунах был размещен баннер с аналогичной надписью. Футболисты «Локомотива» вышли на предматчевое построение в майках с такой же надписью, которые после игры поступят в продажу, выручка будет направлена в одну из больниц Москвы.
Перед матчем специальный знак был вручен врачу команды Никите Карлицкому, который во время перерыва в РПЛ работал с коронавирусными больными. Знак ему вручил главный агроном клуба Владислав Лысенко, вылечившийся от заболевания благодаря усилиям Карлицкого и его коллег. Активные болельщики «Локомотива» покинули стадион после 20-й минуты матча в качестве акции поддержки Семина.
«Локомотив» не проигрывает на протяжении четырех матчей, одержав три победы и сыграв вничью, клуб занимает второе место в турнирной таблице, набрав 44 очка и отставая от лидера, петербургского «Зенита», на девять очков. «Оренбург» потерпел третье поражение подряд, команда располагается на 15-м месте, находясь в зоне вылета и имея в активе 23 очка. В следующем туре московский клуб 27 июня на выезде сыграет с казанским «Рубином», «Оренбург» в этот же день примет «Краснодар».
|Марко Николич
|Константин Парамонов
|Алексей Миранчук(Рифат Жемалетдинов, Мачей Рыбус)
|38′
|Эдер
|90+4′
|1
|Маринату Гильерме
|38
|Андрей Климович
|14
|Ведран Чорлука
|3
|Михаил Сиваков
|20
|Владислав Игнатьев
|4
|Урош Радакович
90+3′
|27
|Мурило
52′
|12
|Андрей Малых
57′84′
|31
|Мачей Рыбус
|15
|Георгий Зотов
80′
|6
|Дмитрий Баринов
79′
|8
|Даниэл Мишкич
41′58′
|7
|Гжегож Крыховяк
|10
|Рикарду Алвеш
|17
|Рифат Жемалетдинов
19′45+4′
|14
|Мамаду Силла
63′
|59
|Алексей Миранчук
|31
|Виталий Шахов
46′
|19
|Эдер
|20
|Джоэль Фамейе
70′
|23
|Жоау Мариу
90′
|5
|Тимур Аюпов
71′82′
|3
|Брайн Идову
|11
|Андреа Чуканов
|22
|Федор Черных
63′
|18
|Данил Липовой
|4
|Желтые карточки
|9
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|7
|5
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Станислав Васильев(Россия, Ижевск)
|Боковой судья
|Владислав Назаров(Россия, Невинномысск)
|Боковой судья
|Андрей Гурбанов(Россия, Краснодар)
|ВАР
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)