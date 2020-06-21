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20:20 (мск), источник: Sport24

Николич — о матче «Локомотив» — «Оренбург»: «Это была очень странная игра. У меня чуть не остановилось сердце»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу команды в дебютном матче под его руководством. Красно-зеленые обыграли на своем поле «Оренбург» со счетом 1:0 в рамках 23-го тура РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

«Хочу поздравить своих игроков с первой победой и тремя очками. Спасибо болельщикам, которые пришли поддержать нас.

Это была очень странная игра. В первом тайме играли нормально, выполняли тактическую установку, контролировали мяч, играли в прессинг, не давали сопернику контратаковать. А вот во втором тайме не было того, чего мы не видели на поле. Было все. Получилась нервная концовка. Счастлив, что в итоге взяли три очка, но недоволен, что потеряли контроль, так как в конце игры могли пропустить. Будем работать над этим. В любом случае я счастлив этой первой победе.

Когда в конце Эдер не забил пенальти, у меня чуть не случилась остановка сердца. Шучу, но пенальти надо забивать. У нас было два пенальтиста — Алексей Миранчук и Эдер. Алексей любезно уступил право бить пенальти Эдеру. В следующей игре у нас будет один пенальтист.

Почему не делал замены до последних минут матча? Я никогда не делаю замены ради замен. Видел, что игроки на поле справляются, — сказал Николич в эфире ютуб-канала РПЛ.

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Футбол, Премьер-лига, Тур 2321.06.2020, 17:30 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 1800 зрителей
Главные тренеры
Марко НиколичКонстантин Парамонов
Голы
Алексей Миранчук(Рифат Жемалетдинов, Мачей Рыбус)38′
Нереализованные пенальти
Эдер90+4′
Составы команд
1Маринату Гильерме
38Андрей Климович
14Ведран Чорлука
3Михаил Сиваков
20Владислав Игнатьев
4Урош Радакович
90+3′
27Мурило
52′
12Андрей Малых
57′84′
31Мачей Рыбус
15Георгий Зотов
80′
6Дмитрий Баринов
79′
8Даниэл Мишкич
41′58′
7Гжегож Крыховяк
10Рикарду Алвеш
17Рифат Жемалетдинов
19′45+4′
14Мамаду Силла
64′
59Алексей Миранчук
31Виталий Шахов
46′
19Эдер
20Джоэль Фамейе
70′
23Жоау Мариу
90′
5Тимур Аюпов
71′82′
3Брайн Идову
11Андреа Чуканов
22Федор Черных
61′
18Данил Липовой
Статистика
4Желтые карточки9
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
23Удары (всего)8
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
5Угловые4
9Фолы21
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСтанислав Васильев(Россия, Ижевск)
Боковой судьяВладислав Назаров(Россия, Невинномысск)
Боковой судьяАндрей Гурбанов(Россия, Краснодар)
ВАРАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Ассистент ВАРДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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