Николич — о матче «Локомотив» — «Оренбург»: «Это была очень странная игра. У меня чуть не остановилось сердце»

Источник: РИА "Новости"

«Хочу поздравить своих игроков с первой победой и тремя очками. Спасибо болельщикам, которые пришли поддержать нас.

Это была очень странная игра. В первом тайме играли нормально, выполняли тактическую установку, контролировали мяч, играли в прессинг, не давали сопернику контратаковать. А вот во втором тайме не было того, чего мы не видели на поле. Было все. Получилась нервная концовка. Счастлив, что в итоге взяли три очка, но недоволен, что потеряли контроль, так как в конце игры могли пропустить. Будем работать над этим. В любом случае я счастлив этой первой победе.

Когда в конце Эдер не забил пенальти, у меня чуть не случилась остановка сердца. Шучу, но пенальти надо забивать. У нас было два пенальтиста — Алексей Миранчук и Эдер. Алексей любезно уступил право бить пенальти Эдеру. В следующей игре у нас будет один пенальтист.