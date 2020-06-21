Николич — о матче «Локомотив» — «Оренбург»: «Это была очень странная игра. У меня чуть не остановилось сердце»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу команды в дебютном матче под его руководством.
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу команды в дебютном матче под его руководством.
«Хочу поздравить своих игроков с первой победой и тремя очками. Спасибо болельщикам, которые пришли поддержать нас.
Это была очень странная игра. В первом тайме играли нормально, выполняли тактическую установку, контролировали мяч, играли в прессинг, не давали сопернику контратаковать. А вот во втором тайме не было того, чего мы не видели на поле. Было все. Получилась нервная концовка. Счастлив, что в итоге взяли три очка, но недоволен, что потеряли контроль, так как в конце игры могли пропустить. Будем работать над этим. В любом случае я счастлив этой первой победе.
Когда в конце Эдер не забил пенальти, у меня чуть не случилась остановка сердца. Шучу, но пенальти надо забивать. У нас было два пенальтиста — Алексей Миранчук и Эдер. Алексей любезно уступил право бить пенальти Эдеру. В следующей игре у нас будет один пенальтист.
Почему не делал замены до последних минут матча? Я никогда не делаю замены ради замен. Видел, что игроки на поле справляются, — сказал Николич в эфире
|Марко Николич
|Константин Парамонов
|Алексей Миранчук(Рифат Жемалетдинов, Мачей Рыбус)
|38′
|Эдер
|90+4′
|1
|Маринату Гильерме
|38
|Андрей Климович
|14
|Ведран Чорлука
|3
|Михаил Сиваков
|20
|Владислав Игнатьев
|4
|Урош Радакович
90+3′
|27
|Мурило
52′
|12
|Андрей Малых
57′84′
|31
|Мачей Рыбус
|15
|Георгий Зотов
80′
|6
|Дмитрий Баринов
79′
|8
|Даниэл Мишкич
41′58′
|7
|Гжегож Крыховяк
|10
|Рикарду Алвеш
|17
|Рифат Жемалетдинов
19′45+4′
|14
|Мамаду Силла
64′
|59
|Алексей Миранчук
|31
|Виталий Шахов
46′
|19
|Эдер
|20
|Джоэль Фамейе
70′
|23
|Жоау Мариу
90′
|5
|Тимур Аюпов
71′82′
|3
|Брайн Идову
|11
|Андреа Чуканов
|22
|Федор Черных
61′
|18
|Данил Липовой
|4
|Желтые карточки
|9
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|23
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|21
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Станислав Васильев(Россия, Ижевск)
|Боковой судья
|Владислав Назаров(Россия, Невинномысск)
|Боковой судья
|Андрей Гурбанов(Россия, Краснодар)
|ВАР
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)