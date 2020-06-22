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10:31 (мск), источник: Матч ТВ

Источник: «Ростов» будет добиваться переигровки матча с «Сочи»

«Ростов» собирается повлиять на результат игры 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:10).

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По информации источника, ростовчане постараются добиться переигровки гостевого матча после решения о переносе встречи «Краснодар» — «Динамо».

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, «Сочи» отказался переносить матч 23-го тура с «Ростовом». Из-за шести случаев заболевания коронавирусом и карантина ростовский клуб вынужден был отправить на матч 16−19 летних игроков, которые уступили со счетом 1:10.

Позднее РФС объявил о переносе игры «Краснодар» — «Динамо» на 19 июля из-за наличия у московской команды трех игроков, инфицированных коронавирусом, решение было принято на основании договоренностей между клубами.

В воскресенье РФС и РПЛ выступили с совместным заявлением по поводу переносов матчей из-за возможных случаев заражения коронавирусом в командах. В сообщении подчеркивается, что в условиях с принятым регламентом вспышки COVID-19 в командах не могут рассматриваться как форс-мажор.

Источник: sport24.ru

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Главные тренеры
Владимир ФедотовВалерий Карпин
Голы
Владимир Абрамов7′
Роман Романов(Данил Хромов)1′
Александр Кокорин(Андрей Мостовой)15′
Александр Кокорин(Кирилл Заика, Никита Бурмистров)44′
Антон Заболотный(Кирилл Заика)45+1′
Антон Заболотный47′
Александр Кокорин(Никита Бурмистров)52′
Иван Новосельцев53′
Дмитрий Полоз(Кирилл Заика)74′
Дмитрий Полоз(Никита Колдунов)86′
Никита Колдунов87′
Нереализованные пенальти
Антон Заболотный26′
Составы команд
35Сослан Джанаев
46Денис Попов
32Миха Мевля
65Тимофей Калистратов
45Иван Миладинович
72Владимир Абрамов
27Кирилл Заика
60Павел Горелов
63′
24Эльмир Набиуллин
66Вильям Рогава
17Андрей Мостовой
71Кирилл Гирнык
25′
25Иван Новосельцев
56′
52Роман Романов
46′
56Вадим Милютин
98Сергей Кочканян
34Тимофей Маргасов
38′60′
57Никита Колотиевский
46′
95Жаннелли Имбюла
84Алексей Корниенко
18Никита Бурмистров
42′69′
58Тамаз Топурия
43′61′
8Никита Колдунов
62Иван Комаров
9Антон Заболотный
60′
74Никита Куприянов
73′
77Дмитрий Полоз
61Никита Каштан
91Александр Кокорин
69′
75Данил Хромов
80′
58Андрей Боковой
82Максим Ставцев
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
20Голевые моменты1
43Удары (всего)2
26Удары в створ1
1Штанги, перекладины0
17Угловые1
14Фолы11
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяАрам Петросян(Россия, Бронницы)
ВАРСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРАндрей Болотенков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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