Источник: «Ростов» будет добиваться переигровки матча с «Сочи»

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По информации источника, ростовчане постараются добиться переигровки гостевого матча после решения о переносе встречи «Краснодар» — «Динамо».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--73c7fcda25cf71446003" data-vnd="73c7fcda25cf71446003" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=73c7fcda25cf71446003" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, «Сочи» отказался переносить матч 23-го тура с «Ростовом». Из-за шести случаев заболевания коронавирусом и карантина ростовский клуб вынужден был отправить на матч 16−19 летних игроков, которые уступили со счетом 1:10.

Позднее РФС объявил о переносе игры «Краснодар» — «Динамо» на 19 июля из-за наличия у московской команды трех игроков, инфицированных коронавирусом, решение было принято на основании договоренностей между клубами.