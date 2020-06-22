Пионербол в Сочи и благодарность врачам. Чем запомнится 23-й тур чемпионата России

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В середине мая было принято решение о том, что сезон-2019/20 будет доигран, а в конце того же месяца Роспотребнадзор одобрил допуск на стадионы зрителей, ограничив их число 10% от вместимости стадионов. 9 июня РФС на заседании исполкома утвердил регламент возобновления оставшейся части в РПЛ. При этом несколькими днями ранее данный документ был рассмотрен на общем собрании команд РПЛ 5 июня; в нем были прописаны порядок тестирования игроков и персонала команд, правила допуска сотрудников клубов и арен, болельщиков, вещателей и СМИ на арены.

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Все было готово к возобновлению сезона, когда за два дня до намеченной даты возвращения РПЛ, «Ростов» объявил об уходе на двухнедельный карантин. Это произошло после того, как у шести игроков тест на коронавирус дал положительный результат. В близком контакте с зараженными находились 42 сотрудника клуба, среди них игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 23, 19.06.2020, 20:00 Сочи 10 Ростов 1

Экскурсия в Сочи

Согласно календарю, «Ростову» предстояло сыграть на выезде с «Сочи». Руководство клуба из Краснодарского края заняло принципиальную позицию — матч должен состояться согласно расписанию. Мнение сочинцев не изменилось даже после того, как генеральный секретарь РФС Александр Алаев допустил возможность переноса встречи на свободную от игр чемпионата дату в календаре, 19 июля, и клуб из Ростова-на-Дону обратился с соответствующей просьбой в премьер-лигу.

Альтернативой переносу было присуждение «Ростову» технического поражения, о чем еще 7 июня заявлял заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов. В пункте 3.2.3 регламента по возобновлению чемпионата России было прописано следующее: «Команда считается готовой к матчу в том случае, если после процедур по допуску к матчу готовы играть не менее шестнадцати полевых игроков и двух вратарей». Регламент полностью и этот пункт в частности поддержали клубы премьер-лиги, его утвердил РФС.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CBn1FqlJrCK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Футбольный клуб «Ростов» (@fcrostov)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-06-19T15:51:08+00:00">19 Июн 2020 в 8:51 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге для того, чтобы матч состоялся, «Ростов» был вынужден включить в заявку на игру против «Сочи» 18 представителей клубной академии 2001−2004 годов рождения. В этот день против игроков в возрасте от 16 до 19 лет на поле с первых минут вышли имеющие опыт игр за сборную России вратарь Сослан Джанаев, защитник Иван Новосельцев, нападающие Антон Заболотный и Александр Кокорин, а также другие футболисты, не первый год играющие на высшем уровне. Средний возраст игроков стартового состава «Ростова» был равен 17,4 года, а их соперников — 27,8. Силы команд изначально были не равны, что и нашло подтверждение на поле.

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Ростовская молодежь, открыв счет уже на первой минуте игры благодаря точному удару 17-летнего Романа Романова, в оставшееся время пропустила 10 мячей. Игроки «Сочи» нанесли по воротам 17-летнего Дениса Попова 43 удара, но молодой вратарь, хоть и пропустил двузначное количество голов, был признан лучшим игроком. Голкипер установил рекорд чемпионатов России по количеству отраженных ударов за матч — 15. Среди них был отбитый пенальти в исполнении Заболотного.

Этот матч вызвал оживленную полемику в российском футбольном сообществе. Большинство сходилось во мнении о том, что «Сочи» должен был согласиться на перенос игры, особенно с учетом того, что в конце 2019 года декабрьский матч команды из Краснодарского края против «Оренбурга» перенесли на весну из-за болезни нескольких футболистов сочинцев. «Радоваться таким победам смешно», — заявил в разговоре с ТАСС бывший вице-премьер РФ, экс-президент РФС Виталий Мутко.

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг встал на защиту своей команды, заявив, что более мастеровитые игроки не могли не забить столько мячей, сколько получилось на самом деле. Он также отметил, что никто не обсуждает ситуацию в «Ростове», где еще за 10 дней до игры были первые случаи заражения, но инфицированные не были изолированы от остальной команды. «Думаю, любой клуб, кто был бы на нашем месте, тоже отказался бы от переноса, так как была договоренность. Если бы мы согласились, то остальные бы обратились в премьер-лигу искать такие даты», — отметил он.

Читайте также Тренер «Ростова» Карпин сравнил возобновленный сезон в РПЛ с первенством водокачки

Спасибо медикам

Двоякое впечатление от игры «Сочи» и «Ростова» не затмило трогательно воплощенную в жизнь идею РФС и РПЛ посвятить 23-й тур врачам, которые борются с коронавирусной инфекцией. Баннеры, посвященные медработникам, были размещены на всех аренах. Клубы премьер-лиги пригласили медицинских работников и волонтеров на матчи, а капитаны всех команд записали специальное видеообращение, в котором поблагодарили их. Каждая игра останавливалась на 20-й минуте, чтобы болельщики, футболисты, судьи могли поаплодировать медикам.

Футболисты «Локомотива» вышли на предматчевое построение в майках с надписью «Спасибо врачам», которые после игры поступили в продажу, выручка будет направлена в одну из больниц Москвы. Перед началом игры болельщики скандировали имя клубного врача Никиты Карлицкого, который работал с коронавирусными больными во время паузы в чемпионате. Символический знак врачу вручил главный агроном клуба Владислав Лысенко, победивший коронавирус благодаря усилиям Карлицкого и его коллег.

«Краснодар» пошел навстречу «Динамо»

На следующий день после игры в Сочи в СМИ появились сообщения о том, что положительные тесты на коронавирус выявлены в «Уфе» и «Динамо». Клуб из столицы Башкортостана опроверг эти данные и провел матч против «Тамбова», одержав победу со счетом 2:1 благодаря голу на последних минутах. Московский клуб официально не комментировал информацию вплоть до дня игры — за несколько часов до того, как должен был состояться их матч с «Краснодаром», РФС объявил о том, что игра состоится 19 июля. В данной ситуации владелец краснодарского клуба Сергей Галицкий пошел на встречу динамовцам.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался по поводу сложившейся ситуации в привычной для себя резкой манере. «Сейчас чемпионат напоминает первенство водокачки», — заявил он ТАСС.

Первый после коронавирусной паузы тур чемпионата России показал, что регламент на остаток сезона сложно применить в практическом русле. Основная проблема в этом вопросе заключается в позиции Роспотребнадзора — по мнению ведомства, в случае обнаружения коронавируса в том или ином клубе вся группа контактировавших с зараженным помещается на двухнедельный карантин.

В настоящее время РФС и РПЛ уже ведут консультации на предмет допуска к играм незараженных игроков. Похожая схема с четким определением понятия «контактная группа» и разделения ее на зоны риска в настоящее время действует в чемпионатах Германии, Англии и Испании.

Вечером в воскресенье Алаев в эфире «Матч ТВ» объявил о намерении смягчить действующие нормы. «Мы отправляли Роспотребнадзору свое видение норм регламента — как организовать локализацию и обеспечить меры карантина при позитивном тесте в футбольной команде, — сказал он. — К сожалению, на тот момент Роспотребнадзор занял жесткую позицию, сейчас мы не оставляем попыток совместно разработать более мягкий режим, потому что все мы понимаем, что футбольные клубы — это не рядовое предприятие, они могут обеспечить дополнительную изоляцию и ежедневное тестирование. Мы работаем ежедневно в этом направлении, и я надеюсь, что нам это удастся в ближайшее время. Мы благодарны Роспотребнадзору, они понимают, что на данный момент их регламент не позволяет нам полноценно провести чемпионат».

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 23, 19.07.2020, 0:00 Краснодар - Динамо -

Коронавирус может подарить РПЛ рекорд

Единственный возможный плюс из ситуации в «Ростове» и последующем результативном матче команды против «Сочи» кроется в статистической плоскости. С учетом того, что из восьми матчей были сыграны только семь, а в них уже было забито 33 мяча, существует вероятность, при которой рекорд результативности тура в истории Российской премьер-лиги будет побит. Для этого 19 июля «Краснодар» и «Динамо» на двоих должны забить четыре мяча.

На данный момент самыми результативными турами в истории РПЛ являются 21-й игровой день в сезоне-2006 и шестой — в сезоне-2012/13. В обоих случаях 16 команд в восьми играх забили по 36 мячей, то есть 4,5 гола за игру. Тогда самыми результативными были игры «Шинник» — «Ростов» (1:6) и «Кубань» — «Волга» (6:2) соответственно. Для сравнения, средняя результативность в чемпионате России до пандемии коронавируса была равна 2,38 мяча за матч.

Впрочем, рекорд результативности может пасть и в последующих турах этого сезона, поскольку команды находятся в разной степени готовности, о чем открыто заявляют некоторые тренеры. До того момента, когда футболисты войдут в игровой ритм, РПЛ может подарить болельщикам немало результативных матчей с неожиданными результатами.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 23, 20.06.2020, 19:00 ЦСКА 0 Зенит 4

Продолжение проблем в ЦСКА

В центральном матче тура занимающий пятое место ЦСКА на «ВЭБ-Арене» принимал уверенно лидирующий петербургский «Зенит». Для хозяев поля встреча завершилась оглушительным поражением со счетом 0:4, а исход встречи был ясен еще после первого тайма. В стартовые 10 минут армейцы пропустили два мяча, еще один — перед самым перерывом; окончательный же счет был установлен в концовке, когда пенальти в ворота Игоря Акинфеева реализовал Себастьян Дриусси. Главным героем встречи стал забивший два мяча бразилец Малком, который перешел в петербургский клуб прошлым летом из «Барселоны».

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак после игры отметил, что на руку его команде сыграли быстрые голы, хотя ставку на них команда не делала. «Нам важно забивать и не пропускать. Хорошо играли и, думаю, заслуженно победили. После быстрых голов ЦСКА был вынужден раскрываться, мы этим пользовались», — отметил он на послематчевой пресс-конференции.

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко после крупного поражения от «Зенита» почувствовал себя плохо из-за повысившегося давления, и с журналистами общался старший тренер команды Сергей Овчинников, который подтвердил, что на исход игры повлияли голы на второй и девятой минутах.

«Мы не сумели перестроиться, а “Зенит” хорошо воспользовался нашими слабыми сторонами, — признал специалист. — Было слишком много ошибок в обороне, видимо, нужно было по-другому ее выстраивать. Этот матч даст большую пищу для размышлений».

После поражения от лидера РПЛ армейцы продлили серию без побед до шести матчей — в последний раз в чемпионате России ЦСКА выигрывал 24 ноября прошлого года (1:0 во встрече с «Крыльями Советов»). С тех пор команда потерпела три поражения и три раза сыграла вничью. На следующий день после неявки Гончаренко на послематчевую пресс-конференцию СМИ распространили информацию о том, что белорусский специалист после встречи с «Зенитом» объявил игрокам об уходе из клуба, однако руководство еще не утвердило отставку. Действующий контракт тренера с ЦСКА был продлен в мае до конца сезона-2020/21.

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Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 23, 20.06.2020, 16:30 Арсенал Т 2 Спартак 3

Пробуждение форварда «Спартака»

Одним из самых ярких игроков РПЛ до первой паузы был нападающий Александр Соболев. 22-летний форвард к середине октября прошлого года, выступая за «Крылья Советов», наколотил 10 мячей и удостоился вызова в сборную России. Несмотря на то, что после этого в самарском клубе он не отметился ни одним результативным действием, зимой на него был большой спрос. В итоге форвард на правах аренды перебрался «Спартак», но и в составе красно-белых он не мог поправить прицел — в матчах против «Динамо», «Краснодара» и «Оренбурга» на его счету значились одна голевая передача и участие в подготовительной фазе еще одной результативной атаки.

Несмотря на это, во время приостановки сезона в премьер-лиге «Спартак» подписал с нападающим полноценный контракт. За несколько дней до возобновления сезона главный тренер красно-белых Доменико Тедеско, объясняя то, почему клуб принял решение о заключении полноценного контракта с форвардом, отметил, что Соболев на тренировках демонстрирует способность прогрессировать и стал лучше понимать требования тренерского штаба.

Отражение словам немецкого специалиста нашлось в первом же туре после рестарта чемпионата. В Туле против местного «Арсенала» нападающий в концовке первого тайма продемонстрировал то, ради чего его приглашали в Москву — на левом фланге атаки он разобрался с защитником, после чего нанес точный удар в дальний нижний угол. В итоге встреча завершилась счетом 3:2 в пользу «Спартака». Для красно-белых эта победа стала четвертой в официальных матчах в 2020 году (помимо трех положительных результатов в РПЛ при одном поражении в их активе победа над ЦСКА в четвертьфинале Олимп — Кубка России).

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Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 23, 20.06.2020, 14:00 Урал 1 Рубин 2

Адаптация Леонида Слуцкого после возвращения в Россию

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий вернулся к работе в премьер-лиге в декабре 2019 года, возглавив казанский «Рубин». Он не работал на родине с конца 2016 года, когда покинул ЦСКА, с которым за почти 6,5 лет завоевал семь трофеев, среди которых три титула чемпиона России. После ухода из армейского клуба он пробовал силы в английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе», но в обеих командах не сумел добиться качественного улучшения результатов.

После прихода Слуцкого в «Рубин» казанская команда стала более медийной, но результаты на футбольном поле были нестабильными. В двух первых играх под его руководством находившаяся на 13-м месте команда на выезде сыграла вничью с дебютантом премьер-лиги «Тамбовом» и дома проиграла одному из аутсайдеров РПЛ «Крыльям Советов». Первую победу с новой командой экс-тренер сборной одержал в Туле над «Арсеналом».

Перерыв в чемпионате России не оказал негативного влияния на «Рубин» Слуцкого. В гостевой игре против екатеринбургского «Урала» казанцы пропустили первыми, но благодаря голам Хвичи Кварацхелии и Солтмурада Бакаева сумели одержать волевую победу.

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Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 23, 21.06.2020, 17:30 Локомотив 1 Оренбург 0

Черкизовский антураж затмил игру «Локомотива»

Для занимающего второе место в турнирной таблице «Локомотива» домашний матч против «Оренбурга» мог стать рядовым событием, если бы он состоялся в соответствии с докоронавирусным расписанием. Во время паузы в чемпионате состоялся совет директоров клуба, на котором было принято решение не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным — специалистом, которому за несколько дней до ухода из клуба исполнилось 73 года, в общей сложности проработавшим в качестве наставника железнодорожников 25 лет и завоевавшим с командой 12 из 16 трофеев в истории клуба. Ему на смену пришел 40-летний серб Марко Николич.

Активное крыло болельщиков «Локомотива» встретило такое решение в штыки. За два дня до игры с «Оренбургом» объединение болельщиков «Локомотива» United South объявило о предстоящей акции протеста, связанной с уходом из команды Семина. Фанаты объявили, что до конца сезона-2019/20 они будут находиться на стадионах только до 20-й минуты матчей и не будут устраивать перформансы в поддержку команды. Игра против «Оренбурга» началась с кричалок в поддержку экс-тренера железнодорожников и призывов к увольнению генерального директора клуба Василия Кикнадзе. При этом в телевизионной трансляции использовался интершум с ранее записанными скандированиями в поддержку домашней команды.

Ушедшие с трибун фанаты своей акцией протеста затмили игру, которая была очень событийной. «Локомотив» имел большое количество моментов для взятия ворот «Оренбурга», но использовал только один — точный удар из-за пределов штрафной нанес Алексей Миранчук. После гола красную карточку получил полузащитник железнодорожников Рифат Жемалетдинов. Во второй половине встречи интересных моментов на поле также было немало.

После перерыва игроки гостевой команды Даниэль Мишкич и Андрей Малых были удалены с поля за вторые желтые карточки, но «Локомотив» ни в равных составах, ни в большинстве не сумел реализовать преимущество. В эпизоде с первым удалением в составе гостей в их ворота был назначен пенальти, который был отменен после вмешательства видеоассистента рефери. В концовке встречи в ворота оренбуржцев был назначен еще один одиннадцатиметровый, но его не реализовал португальский форвард хозяев поля Эдер.