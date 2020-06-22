В Италии возмутились действиями РФС на фоне пандемии коронавируса и дали совет

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Журналист заявил, что неправильно давать клубам возможность самостоятельно договариваться о переносе матчей. Он отметил, что решение об этом должен принимать РФС.

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«Если хочется закончить чемпионат, надо сделать, как в ведущих европейских лигах. Не нужно из-за положительного теста у одного или нескольких футболистов отправлять в изоляцию всю команду», — подчеркнул Брага. Он добавил, что в противном случае доиграть турнир не получится.