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14:23 (мск), источник: ТАСС

«На месте “Сочи” не вышел бы на поле!» Тренер молодежки «Ростова» о нашумевшем матче РПЛ

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сезон-2019/20 в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) возобновился после трехмесячной паузы одним из самых резонансных матчей в истории чемпионатов страны. После того, как у шести игроков «Ростова» был диагностирован коронавирус и весь основной состав команды был вынужден сесть на двухнедельный карантин, клубу в экстренном порядке пришлось заявлять на игру 23-го тура против «Сочи» игроков 2001—2004 годов рождения. В разговоре с ТАСС старший тренер молодежного состава дончан Заур Тедеев рассказал о подготовке ко встрече, завершившейся самым крупным поражением в истории премьер-лиги (1:10).

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Против мальчишек в возрасте от 16 до 19 лет на одну из арен чемпионата мира 2018 года вышли имеющие опыт игры за сборную России вратарь Сослан Джанаев, защитник Иван Новосельцев, нападающие Антон Заболотный и Александр Кокорин, а также другие футболисты, не первый год играющие на высшем уровне.

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«До сих пор не отошел от матча с “Сочи”»

Тедеев признал, что впервые осознал возможность того, что его команде придется сыграть в РПЛ, вечером накануне встречи. «Мы столкнулись с определенными проблемами с тем, кого мы могли заявить на данную игру, — сказал он ТАСС. — Мы находимся на просмотровом сборе и в большинстве своем у нас находились футболисты, которых мы пригласили, чтобы их посмотреть. У нас был дисбаланс по всем направлениям, но были воспитанники академии 2003 года, которых мы смогли заявить перед матчем. По списку футболистов, которые смогут принять участие в матче, мы принимали решение до трех часов ночи».

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Тренер молодежного состава «Ростова» отметил, что перед началом игры в раздевалке просил своих футболистов действовать так, как их учили их детские тренеры. «Так как еще несколько месяцев назад я был руководителем программы развития молодежного футбола “Ростова”, я попросил их делать то, чему их учили детские тренеры. Естественно, я больше мотивировал игроков, потому что в данной ситуации мы даже не разбирали игру соперников. Я не находил в этом никакого смысла, у меня и времени на это не было. Думал о том, что нужно психологически правильно подготовить футболистов. Сказал, что хочу в этой ситуации быть их родным отцом, который будет спокойно реагировать на их действия, эмоции и ошибки, буду все время поддерживать и в любом случае не будет никаких упреков», — отметил собеседник агентства.

Силы команд изначально были не равны, что и нашло подтверждение на поле. Тем не менее «Ростов» открыл счет уже на первой минуте игры.

«Чем мы могли в этой ситуации соревноваться с ними? Каковы были наши козыри? Это в первую очередь юношеский задор, который есть в каждом из них! На тот момент, когда мы вышли на поле, я боялся большого волнения — того, что они начнут допускать простые ошибки, прежде всего с точки зрения техники, даже несмотря на то, что футболисты в большинстве своем техничные. Могу сказать, что это удалось — мы забили мяч на первой минуте. Считаю, что это произошло благодаря тому, что мы смогли достучаться до них и промотивировать их», — подчеркнул старший тренер молодежного состава «Ростова».

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Вместе с тем специалист попытался объяснить ошибки в обороне, которые допускали его игроки в матче против более опытных соперников. «Было очень много ошибок с точки зрения перестроений и взаимной подстраховки. Но это напрямую связано с тем, что некоторые футболисты впервые вышли друг с другом на поле. Команда не была сбалансированной, это не был молодежный состав — это была молодежка плюс юноши 2003 года рождения и один мальчик 2004-го, который остался в запасе», — добавил он.

«Наверное, кто-то подумал, что с точки зрения восприятия игры для них ничего сверхстрашного не произошло, но лично для меня, как для тренера, это в принципе был очень тяжелый день, — признался Тедеев. — Честно вам скажу — я до сих пор не отошел от этого! Не потому, что я ждал чего-то сверхъестественного. Я был возмущен этим, так как в голове не укладывается, как такое случилось в профессиональном футболе. Но, видите, в нашей лиге может случиться всякое… Поэтому в раздевалке я сказал игрокам, чтобы они правильно оценили произошедшее — их погрузили в профессиональные условия. Они должны понять, что это крупное поражение, что большего они не могли и сделать какие-то выводы. Я им пожелал, чтобы в их жизни больше никогда такого не произошло».

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«Не хочу сравнивать Каштана и Модрича»

В глазах общественности главными героями матча против «Сочи» стали 17-летние полузащитник Роман Романов и голкипер Денис Попов. Первый на исходе стартовой минуты открыл счет в матче с профессиональными соперниками, а второй отразил пенальти в исполнении Антона Заболотного, установил рекорд чемпионатов России по количеству отраженных ударов за матч (15) и был признан лучшим игроком встречи. После этой игры на молодых ребят свалилась популярность — к их аккаунтам в социальных сетях возник повышенный спрос, о них стали писать не только российские, но и зарубежные СМИ.

«На следующий день состоялись индивидуальные беседы не только с ними. Роману и Денису я сказал, чтобы это их ни в коем случае не сбило с толку, потому что ничего сверхъестественного не произошло — будем откровенны», — подчеркнул тренер.

Вратарь, как бы то ни было, пропустил 10 мячей. Да, в отдельных эпизодах он сыграл очень хорошо, но суть любого профессионального вратаря, если он хочет стать таковым в будущем, — выручать команду.
Заур Тедеев
старший тренер молодежного состава "Ростова"

«Вратарь, как бы то ни было, пропустил 10 мячей, — продолжил он. — Да, в отдельных эпизодах он сыграл очень хорошо, но суть любого профессионального вратаря, если он хочет стать таковым в будущем, — выручать команду. Для любого голкипера это и есть главная составляющая. В этой ситуации я дал ему понять, что нужно спокойно реагировать на все то, что происходит вокруг, потому что в его карьере это может развиться, а может тут же остановиться. Я считаю, что надо воспринимать это спокойно и ни в коем случае сильно не реагировать на это».

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Отдельное внимание в команде Тедеева было уделено Никите Каштану, которому в день игры против «Сочи» было 16 лет, 9 месяцев и 18 дней. О его внешнем сходстве с лучшим игроком чемпионата мира — 2018, обладателем «Золотого мяча», капитаном сборной Хорватии и полузащитником мадридского «Реала» Лукой Модричем шутили даже в соцсетях «Ростова». Тедеев к такому сравнению относится сдержанно.

«Никита Каштан — это Никита Каштан, — сказал специалист. — Дай бог, чтобы он заиграл в премьер-лиге. Потенциал у парня есть, но не хочу его ни с кем сравнивать, разве что внешне. По манере игры, да, он играет примерно на той же позиции, что и Модрич, но Лука — великий футболист».

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«Это не тот матч, где игроки “Сочи” могли проявить свои лучшие качества»

Как уже было сказано, в матче против «Сочи» в ворота Попова было забито 10 мячей. В ответ на просьбу ТАСС, Тедеев порассуждал о том, что «Сочи», доведя счет до крупного, не остановился и продолжил забивать в ворота соперника гол за голом.

«Я с детства воспитывался в Осетии — у нас там большие футбольные традиции. Мне звонили наши чемпионы России, и Бахва Тедеев, и Инал Джиоев (оба — победители национального первенства 1995 года в составе владикавказской “Алании” — прим. ТАСС). Капитан той команды Джиоев мне сказал очень важную вещь, и я согласился с этим — в их время такого бы точно не случилось! Никто бы на это не пошел», — отметил собеседник агентства.

«Я осуждать этих футболистов не могу, не имею права — это не моя команда. Но был бы я на месте этих игроков, я бы точно не вышел на поле. Думаю, что в команде есть определенные лидеры, которые в этой ситуации, возможно, могли подойти к руководству или тренерскому штабу и сказать, что это не тот матч, где они могли бы проявить свои лучшие качества, и не тот матч, где они должны реализовывать свой профессиональный потенциал. Но осуждать я никого не имею права, это не мое дело», — подчеркнул Тедеев.

Спустя два дня после игры «Сочи» — «Ростов», 21 июня, Российский футбольный союз объявил о переносе матча «Краснодар» — «Динамо» с вечера этого же дня на 19 июля. Причина изменения даты была аналогична ростовской — у трех игроков московского клуба был диагностирован коронавирус.
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Владелец краснодарского клуба Сергей Галицкий пошел навстречу динамовцам и дал согласие на перенос. Главный тренер основного состава «Ростова» Валерий Карпин в разговоре с ТАСС в резкой манере высказался по поводу сложившейся ситуации, сравнив чемпионат с первенством водокачки.

«Я могу полностью согласиться с мнением Валерия Георгиевича и сказать, что не могут быть двойные стандарты. Должно приниматься одинаковое решение. Да, “Ростов” заявлял о том, что он готов играть после пандемии, но то, что случилось, не совсем правильно. Так нечестно!» — заявил собеседник агентства.

«Для всех команд должны быть единые правила, РПЛ должна самостоятельно принимать решения, исходя из сложившейся ситуации. Это ненормально, когда мальчишки 16−19 лет выходят на поле против футболистов намного старше. Слава господу, что у нас не было ни одной серьезной травмы», — резюмировал Тедеев.

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Сочи
10:1
Первый тайм: 4:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 2319.06.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Фишт, 2807 зрителей
Главные тренеры
Владимир ФедотовВалерий Карпин
Голы
Владимир Абрамов7′
Роман Романов(Данил Хромов)1′
Александр Кокорин(Андрей Мостовой)15′
Александр Кокорин(Кирилл Заика, Никита Бурмистров)44′
Антон Заболотный(Кирилл Заика)45+1′
Антон Заболотный47′
Александр Кокорин(Никита Бурмистров)52′
Иван Новосельцев53′
Дмитрий Полоз(Кирилл Заика)74′
Дмитрий Полоз(Никита Колдунов)86′
Никита Колдунов87′
Нереализованные пенальти
Антон Заболотный26′
Составы команд
35Сослан Джанаев
46Денис Попов
32Миха Мевля
65Тимофей Калистратов
45Иван Миладинович
72Владимир Абрамов
27Кирилл Заика
60Павел Горелов
63′
24Эльмир Набиуллин
66Вильям Рогава
17Андрей Мостовой
71Кирилл Гирнык
25′
25Иван Новосельцев
56′
52Роман Романов
45′
56Вадим Милютин
98Сергей Кочканян
34Тимофей Маргасов
38′60′
57Никита Колотиевский
45′
95Жаннелли Имбюла
84Алексей Корниенко
18Никита Бурмистров
42′69′
58Тамаз Топурия
43′61′
8Никита Колдунов
62Иван Комаров
9Антон Заболотный
60′
74Никита Куприянов
73′
77Дмитрий Полоз
61Никита Каштан
91Александр Кокорин
69′
75Данил Хромов
80′
58Андрей Боковой
82Максим Ставцев
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
20Голевые моменты1
43Удары (всего)2
26Удары в створ1
1Штанги, перекладины0
17Угловые1
14Фолы11
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяАрам Петросян(Россия, Бронницы)
ВАРСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРАндрей Болотенков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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