«На месте “Сочи” не вышел бы на поле!» Тренер молодежки «Ростова» о нашумевшем матче РПЛ

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Против мальчишек в возрасте от 16 до 19 лет на одну из арен чемпионата мира 2018 года вышли имеющие опыт игры за сборную России вратарь Сослан Джанаев, защитник Иван Новосельцев, нападающие Антон Заболотный и Александр Кокорин, а также другие футболисты, не первый год играющие на высшем уровне.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--73c7fcda25cf71446003" data-vnd="73c7fcda25cf71446003" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=73c7fcda25cf71446003" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«До сих пор не отошел от матча с “Сочи”»

Тедеев признал, что впервые осознал возможность того, что его команде придется сыграть в РПЛ, вечером накануне встречи. «Мы столкнулись с определенными проблемами с тем, кого мы могли заявить на данную игру, — сказал он ТАСС. — Мы находимся на просмотровом сборе и в большинстве своем у нас находились футболисты, которых мы пригласили, чтобы их посмотреть. У нас был дисбаланс по всем направлениям, но были воспитанники академии 2003 года, которых мы смогли заявить перед матчем. По списку футболистов, которые смогут принять участие в матче, мы принимали решение до трех часов ночи».

Тренер молодежного состава «Ростова» отметил, что перед началом игры в раздевалке просил своих футболистов действовать так, как их учили их детские тренеры. «Так как еще несколько месяцев назад я был руководителем программы развития молодежного футбола “Ростова”, я попросил их делать то, чему их учили детские тренеры. Естественно, я больше мотивировал игроков, потому что в данной ситуации мы даже не разбирали игру соперников. Я не находил в этом никакого смысла, у меня и времени на это не было. Думал о том, что нужно психологически правильно подготовить футболистов. Сказал, что хочу в этой ситуации быть их родным отцом, который будет спокойно реагировать на их действия, эмоции и ошибки, буду все время поддерживать и в любом случае не будет никаких упреков», — отметил собеседник агентства.

Силы команд изначально были не равны, что и нашло подтверждение на поле. Тем не менее «Ростов» открыл счет уже на первой минуте игры.

«Чем мы могли в этой ситуации соревноваться с ними? Каковы были наши козыри? Это в первую очередь юношеский задор, который есть в каждом из них! На тот момент, когда мы вышли на поле, я боялся большого волнения — того, что они начнут допускать простые ошибки, прежде всего с точки зрения техники, даже несмотря на то, что футболисты в большинстве своем техничные. Могу сказать, что это удалось — мы забили мяч на первой минуте. Считаю, что это произошло благодаря тому, что мы смогли достучаться до них и промотивировать их», — подчеркнул старший тренер молодежного состава «Ростова».

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Вместе с тем специалист попытался объяснить ошибки в обороне, которые допускали его игроки в матче против более опытных соперников. «Было очень много ошибок с точки зрения перестроений и взаимной подстраховки. Но это напрямую связано с тем, что некоторые футболисты впервые вышли друг с другом на поле. Команда не была сбалансированной, это не был молодежный состав — это была молодежка плюс юноши 2003 года рождения и один мальчик 2004-го, который остался в запасе», — добавил он.

«Наверное, кто-то подумал, что с точки зрения восприятия игры для них ничего сверхстрашного не произошло, но лично для меня, как для тренера, это в принципе был очень тяжелый день, — признался Тедеев. — Честно вам скажу — я до сих пор не отошел от этого! Не потому, что я ждал чего-то сверхъестественного. Я был возмущен этим, так как в голове не укладывается, как такое случилось в профессиональном футболе. Но, видите, в нашей лиге может случиться всякое… Поэтому в раздевалке я сказал игрокам, чтобы они правильно оценили произошедшее — их погрузили в профессиональные условия. Они должны понять, что это крупное поражение, что большего они не могли и сделать какие-то выводы. Я им пожелал, чтобы в их жизни больше никогда такого не произошло».

«Не хочу сравнивать Каштана и Модрича»

В глазах общественности главными героями матча против «Сочи» стали 17-летние полузащитник Роман Романов и голкипер Денис Попов. Первый на исходе стартовой минуты открыл счет в матче с профессиональными соперниками, а второй отразил пенальти в исполнении Антона Заболотного, установил рекорд чемпионатов России по количеству отраженных ударов за матч (15) и был признан лучшим игроком встречи. После этой игры на молодых ребят свалилась популярность — к их аккаунтам в социальных сетях возник повышенный спрос, о них стали писать не только российские, но и зарубежные СМИ.

«На следующий день состоялись индивидуальные беседы не только с ними. Роману и Денису я сказал, чтобы это их ни в коем случае не сбило с толку, потому что ничего сверхъестественного не произошло — будем откровенны», — подчеркнул тренер.

Вратарь, как бы то ни было, пропустил 10 мячей. Да, в отдельных эпизодах он сыграл очень хорошо, но суть любого профессионального вратаря, если он хочет стать таковым в будущем, — выручать команду. Заур Тедеев старший тренер молодежного состава "Ростова"

«Вратарь, как бы то ни было, пропустил 10 мячей, — продолжил он. — Да, в отдельных эпизодах он сыграл очень хорошо, но суть любого профессионального вратаря, если он хочет стать таковым в будущем, — выручать команду. Для любого голкипера это и есть главная составляющая. В этой ситуации я дал ему понять, что нужно спокойно реагировать на все то, что происходит вокруг, потому что в его карьере это может развиться, а может тут же остановиться. Я считаю, что надо воспринимать это спокойно и ни в коем случае сильно не реагировать на это».

Отдельное внимание в команде Тедеева было уделено Никите Каштану, которому в день игры против «Сочи» было 16 лет, 9 месяцев и 18 дней. О его внешнем сходстве с лучшим игроком чемпионата мира — 2018, обладателем «Золотого мяча», капитаном сборной Хорватии и полузащитником мадридского «Реала» Лукой Модричем шутили даже в соцсетях «Ростова». Тедеев к такому сравнению относится сдержанно.

«Никита Каштан — это Никита Каштан, — сказал специалист. — Дай бог, чтобы он заиграл в премьер-лиге. Потенциал у парня есть, но не хочу его ни с кем сравнивать, разве что внешне. По манере игры, да, он играет примерно на той же позиции, что и Модрич, но Лука — великий футболист».

«Это не тот матч, где игроки “Сочи” могли проявить свои лучшие качества»

Как уже было сказано, в матче против «Сочи» в ворота Попова было забито 10 мячей. В ответ на просьбу ТАСС, Тедеев порассуждал о том, что «Сочи», доведя счет до крупного, не остановился и продолжил забивать в ворота соперника гол за голом.

«Я с детства воспитывался в Осетии — у нас там большие футбольные традиции. Мне звонили наши чемпионы России, и Бахва Тедеев, и Инал Джиоев (оба — победители национального первенства 1995 года в составе владикавказской “Алании” — прим. ТАСС). Капитан той команды Джиоев мне сказал очень важную вещь, и я согласился с этим — в их время такого бы точно не случилось! Никто бы на это не пошел», — отметил собеседник агентства.

«Я осуждать этих футболистов не могу, не имею права — это не моя команда. Но был бы я на месте этих игроков, я бы точно не вышел на поле. Думаю, что в команде есть определенные лидеры, которые в этой ситуации, возможно, могли подойти к руководству или тренерскому штабу и сказать, что это не тот матч, где они могли бы проявить свои лучшие качества, и не тот матч, где они должны реализовывать свой профессиональный потенциал. Но осуждать я никого не имею права, это не мое дело», — подчеркнул Тедеев.

Спустя два дня после игры «Сочи» — «Ростов», 21 июня, Российский футбольный союз объявил о переносе матча «Краснодар» — «Динамо» с вечера этого же дня на 19 июля. Причина изменения даты была аналогична ростовской — у трех игроков московского клуба был диагностирован коронавирус.

Владелец краснодарского клуба Сергей Галицкий пошел навстречу динамовцам и дал согласие на перенос. Главный тренер основного состава «Ростова» Валерий Карпин в разговоре с ТАСС в резкой манере высказался по поводу сложившейся ситуации, сравнив чемпионат с первенством водокачки.

«Я могу полностью согласиться с мнением Валерия Георгиевича и сказать, что не могут быть двойные стандарты. Должно приниматься одинаковое решение. Да, “Ростов” заявлял о том, что он готов играть после пандемии, но то, что случилось, не совсем правильно. Так нечестно!» — заявил собеседник агентства.