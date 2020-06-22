«На месте “Сочи” не вышел бы на поле!» Тренер молодежки «Ростова» о нашумевшем матче РПЛ
МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сезон-2019/20 в Тинькофф — Российской
МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сезон-2019/20 в Тинькофф — Российской
Против мальчишек в возрасте от 16 до 19 лет на одну из арен чемпионата мира 2018 года вышли имеющие опыт игры за сборную России вратарь Сослан Джанаев, защитник Иван Новосельцев, нападающие Антон Заболотный и Александр Кокорин, а также другие футболисты, не первый год играющие на высшем уровне.
Тедеев признал, что впервые осознал возможность того, что его команде придется сыграть в РПЛ, вечером накануне встречи. «Мы столкнулись с определенными проблемами с тем, кого мы могли заявить на данную игру, — сказал он ТАСС. — Мы находимся на просмотровом сборе и в большинстве своем у нас находились футболисты, которых мы пригласили, чтобы их посмотреть. У нас был дисбаланс по всем направлениям, но были воспитанники академии 2003 года, которых мы смогли заявить перед матчем. По списку футболистов, которые смогут принять участие в матче, мы принимали решение до трех часов ночи».
Тренер молодежного состава «Ростова» отметил, что перед началом игры в раздевалке просил своих футболистов действовать так, как их учили их детские тренеры. «Так как еще несколько месяцев назад я был руководителем программы развития молодежного футбола “Ростова”, я попросил их делать то, чему их учили детские тренеры. Естественно, я больше мотивировал игроков, потому что в данной ситуации мы даже не разбирали игру соперников. Я не находил в этом никакого смысла, у меня и времени на это не было. Думал о том, что нужно психологически правильно подготовить футболистов. Сказал, что хочу в этой ситуации быть их родным отцом, который будет спокойно реагировать на их действия, эмоции и ошибки, буду все время поддерживать и в любом случае не будет никаких упреков», — отметил собеседник агентства.
Силы команд изначально были не равны, что и нашло подтверждение на поле. Тем не менее «Ростов» открыл счет уже на первой минуте игры.
«Чем мы могли в этой ситуации соревноваться с ними? Каковы были наши козыри? Это в первую очередь юношеский задор, который есть в каждом из них! На тот момент, когда мы вышли на поле, я боялся большого волнения — того, что они начнут допускать простые ошибки, прежде всего с точки зрения техники, даже несмотря на то, что футболисты в большинстве своем техничные. Могу сказать, что это удалось — мы забили мяч на первой минуте. Считаю, что это произошло благодаря тому, что мы смогли достучаться до них и промотивировать их», — подчеркнул старший тренер молодежного состава «Ростова».
Вместе с тем специалист попытался объяснить ошибки в обороне, которые допускали его игроки в матче против более опытных соперников. «Было очень много ошибок с точки зрения перестроений и взаимной подстраховки. Но это напрямую связано с тем, что некоторые футболисты впервые вышли друг с другом на поле. Команда не была сбалансированной, это не был молодежный состав — это была молодежка плюс юноши 2003 года рождения и один мальчик 2004-го, который остался в запасе», — добавил он.
«Наверное,
В глазах общественности главными героями матча против «Сочи» стали 17-летние полузащитник Роман Романов и голкипер Денис Попов. Первый на исходе стартовой минуты открыл счет в матче с профессиональными соперниками, а второй отразил пенальти в исполнении Антона Заболотного, установил рекорд чемпионатов России по количеству отраженных ударов за матч (15) и был признан лучшим игроком встречи. После этой игры на молодых ребят свалилась популярность — к их аккаунтам в социальных сетях возник повышенный спрос, о них стали писать не только российские, но и зарубежные СМИ.
«На следующий день состоялись индивидуальные беседы не только с ними. Роману и Денису я сказал, чтобы это их ни в коем случае не сбило с толку, потому что ничего сверхъестественного не произошло — будем откровенны», — подчеркнул тренер.
Вратарь, как бы то ни было, пропустил 10 мячей. Да, в отдельных эпизодах он сыграл очень хорошо, но суть любого профессионального вратаря, если он хочет стать таковым в будущем, — выручать команду.
«Вратарь, как бы то ни было, пропустил 10 мячей, — продолжил он. — Да, в отдельных эпизодах он сыграл очень хорошо, но суть любого профессионального вратаря, если он хочет стать таковым в будущем, — выручать команду. Для любого голкипера это и есть главная составляющая. В этой ситуации я дал ему понять, что нужно спокойно реагировать на все то, что происходит вокруг, потому что в его карьере это может развиться, а может тут же остановиться. Я считаю, что надо воспринимать это спокойно и ни в коем случае сильно не реагировать на это».
Отдельное внимание в команде Тедеева было уделено Никите Каштану, которому в день игры против «Сочи» было 16 лет, 9 месяцев и 18 дней. О его внешнем сходстве с лучшим игроком чемпионата мира — 2018, обладателем «Золотого мяча», капитаном сборной Хорватии и полузащитником мадридского «Реала» Лукой Модричем шутили даже в соцсетях «Ростова». Тедеев к такому сравнению относится сдержанно.
«Никита Каштан — это Никита Каштан, — сказал специалист. — Дай бог, чтобы он заиграл в
Как уже было сказано, в матче против «Сочи» в ворота Попова было забито 10 мячей. В ответ на просьбу ТАСС, Тедеев порассуждал о том, что «Сочи», доведя счет до крупного, не остановился и продолжил забивать в ворота соперника гол за голом.
«Я с детства воспитывался в Осетии — у нас там большие футбольные традиции. Мне звонили наши чемпионы России, и Бахва Тедеев, и Инал Джиоев (оба — победители национального первенства 1995 года в составе владикавказской “Алании” — прим. ТАСС). Капитан той команды Джиоев мне сказал очень важную вещь, и я согласился с этим — в их время такого бы точно не случилось! Никто бы на это не пошел», — отметил собеседник агентства.
«Я осуждать этих футболистов не могу, не имею права — это не моя команда. Но был бы я на месте этих игроков, я бы точно не вышел на поле. Думаю, что в команде есть определенные лидеры, которые в этой ситуации, возможно, могли подойти к руководству или тренерскому штабу и сказать, что это не тот матч, где они могли бы проявить свои лучшие качества, и не тот матч, где они должны реализовывать свой профессиональный потенциал. Но осуждать я никого не имею права, это не мое дело», — подчеркнул Тедеев.
Владелец краснодарского клуба Сергей Галицкий пошел навстречу динамовцам и дал согласие на перенос. Главный тренер основного состава «Ростова» Валерий Карпин в разговоре с ТАСС в резкой манере высказался по поводу сложившейся ситуации, сравнив чемпионат с первенством водокачки.
«Я могу полностью согласиться с мнением Валерия Георгиевича и сказать, что не могут быть двойные стандарты. Должно приниматься одинаковое решение. Да, “Ростов” заявлял о том, что он готов играть после пандемии, но то, что случилось, не совсем правильно. Так нечестно!» — заявил собеседник агентства.
«Для всех команд должны быть единые правила, РПЛ должна самостоятельно принимать решения, исходя из сложившейся ситуации. Это ненормально, когда мальчишки 16−19 лет выходят на поле против футболистов намного старше. Слава господу, что у нас не было ни одной серьезной травмы», — резюмировал Тедеев.
|Владимир Федотов
|Валерий Карпин
|Владимир Абрамов
|7′
|Роман Романов(Данил Хромов)
|1′
|Александр Кокорин(Андрей Мостовой)
|15′
|Александр Кокорин(Кирилл Заика, Никита Бурмистров)
|44′
|Антон Заболотный(Кирилл Заика)
|45+1′
|Антон Заболотный
|47′
|Александр Кокорин(Никита Бурмистров)
|52′
|Иван Новосельцев
|53′
|Дмитрий Полоз(Кирилл Заика)
|74′
|Дмитрий Полоз(Никита Колдунов)
|86′
|Никита Колдунов
|87′
|Антон Заболотный
|26′
|35
|Сослан Джанаев
|46
|Денис Попов
|32
|Миха Мевля
|65
|Тимофей Калистратов
|45
|Иван Миладинович
|72
|Владимир Абрамов
|27
|Кирилл Заика
|60
|Павел Горелов
63′
|24
|Эльмир Набиуллин
|66
|Вильям Рогава
|17
|Андрей Мостовой
|71
|Кирилл Гирнык
25′
|25
|Иван Новосельцев
56′
|52
|Роман Романов
45′
|56
|Вадим Милютин
|98
|Сергей Кочканян
|34
|Тимофей Маргасов
38′60′
|57
|Никита Колотиевский
45′
|95
|Жаннелли Имбюла
|84
|Алексей Корниенко
|18
|Никита Бурмистров
42′69′
|58
|Тамаз Топурия
43′61′
|8
|Никита Колдунов
|62
|Иван Комаров
|9
|Антон Заболотный
60′
|74
|Никита Куприянов
73′
|77
|Дмитрий Полоз
|61
|Никита Каштан
|91
|Александр Кокорин
69′
|75
|Данил Хромов
80′
|58
|Андрей Боковой
|82
|Максим Ставцев
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Голевые моменты
|1
|43
|Удары (всего)
|2
|26
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|17
|Угловые
|1
|14
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Николай Богач(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)
|ВАР
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Андрей Болотенков(Россия, Москва)