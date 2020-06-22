РУСАДА не проводило тестирование футболистов на матчах возобновленного чемпионата России
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), возобновившее тестирование спортсменов 18 июня, не отправляло своих инспекторов
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), возобновившее тестирование спортсменов 18 июня, не отправляло своих инспекторов
«За пять дней работы нашими инспекторами
«Но мы пока не тестировали футболистов. Это связано с тем, что,
Чемпионат России возобновился 19 июня матчами 23-го тура, для команд прописан строгий регламент с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.