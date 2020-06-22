РУСАДА не проводило тестирование футболистов на матчах возобновленного чемпионата России

Источник: РИА "Новости"

«За пять дней работы нашими инспекторами допинг-контроля было отобрано 45 проб, — заметила Пахноцкая. — Восемь миссий оказались неудачными по причине отсутствия спортсменов по указанным ими адресам. Проверку прошли представители тяжелой и легкой атлетики, плавания, лыжных гонок, регби, художественной гимнастики, пауэрлифтинга, велоспорта, тенниса, каратэ и спортивной борьбы».

«Но мы пока не тестировали футболистов. Это связано с тем, что, во-первых, футбол не является высокорисковым видом спорта, поэтому большой необходимости сразу приступать к тестированию футболистов не существует. Во-вторых, мы учитывали неблагоприятную эпидемиологическую обстановку и не стали подвергать риску заражения коронавирусом наших сотрудников. Однако на следующие матчи РУСАДА вполне может прийти», — подчеркнула собеседница ТАСС.