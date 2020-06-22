Гончаренко улетел в Белоруссию после игры с «Зенитом». Шансы на его возвращение в ЦСКА минимальны

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Сбор игроков на тренировку намечен на 16:00. При этом Гончаренко после матча улетел в Белоруссию, и пока не планирует свое возвращение обратно.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--73c7fcda25cf71446003" data-vnd="73c7fcda25cf71446003" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=73c7fcda25cf71446003" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Вечернее занятие проведут помощники тренера — Сергей Овчинников и Виктор Онопко. При этом руководство клуба вечером планирует общение с главным тренером с целью сохранить специалиста до конца текущего сезона. Однако шансы на его возвращение в ЦСКА минимальны.