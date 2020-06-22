Гончаренко улетел в Белоруссию после игры с «Зенитом». Шансы на его возвращение в ЦСКА минимальны
По информации Sport24, ЦСКА не проводил утреннее собрание на базе клуба
По информации Sport24, ЦСКА не проводил утреннее собрание на базе клуба
Сбор игроков на тренировку намечен на 16:00. При этом Гончаренко после матча улетел в Белоруссию, и пока не планирует свое возвращение обратно.
Вечернее занятие проведут помощники тренера — Сергей Овчинников и Виктор Онопко. При этом руководство клуба вечером планирует общение с главным тренером с целью сохранить специалиста до конца текущего сезона. Однако шансы на его возвращение в ЦСКА минимальны.
Гончаренко возглавил армейцев в декабре 2016 года. Под его руководством москвичи выиграли Суперкубок России и дважды завоевали серебряные медали в РПЛ. Ранее стало известно, что после игры с «Зенитом» тренер написал заявление об отставке.
|Виктор Гончаренко
|Сергей Семак
|Бранислав Иванович(Вячеслав Караваев, Далер Кузяев)
|2′
|Филипе Силва Малком
|8′
|Филипе Силва Малком
|45+2′
|Себастьян Дриусси
|90+4′
|35
|Игорь Акинфеев
|99
|Андрей Лунев
|62
|Вадим Карпов
88′
|15
|Вячеслав Караваев
|78
|Игорь Дивеев
5′
|3
|Дуглас Сантос
|8
|Никола Влашич
|6
|Бранислав Иванович
|98
|Иван Обляков
10′
|44
|Ярослав Ракицкий
|9
|Федор Чалов
|27
|Магомед Оздоев
50′
|2
|Мариу Фернандес
84′
|14
|Далер Кузяев
62′
|71
|Наяир Тикнизян
|21
|Александр Ерохин
81′
|14
|Кирилл Набабкин
45′
|22
|Артем Дзюба
90′
|23
|Хердур Магнуссон
|10
|Эмилиано Ариэль Ригони
|5
|Виктор Васин
45′
|7
|Сердар Азмун
73′
|87
|Константин Марадишвили
|91
|Алексей Сутормин
|17
|Арнор Сигурдссон
65′
|5
|Вильмар Барриос
87′90′
|29
|Яка Бийол
|38
|Леон Мусаев
|25
|Кристиян Бистрович
76′
|8
|Филипе Силва Малком
62′
|20
|Константин Кучаев
|11
|Себастьян Дриусси
|2
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|6
|23
|Удары (всего)
|14
|4
|Удары в створ
|8
|1
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|3
|16
|Фолы
|7
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
|ВАР
|Николай Волошин(Россия, Смоленск)
|Ассистент ВАР
|Валентин Мурашов(Россия, Москва)