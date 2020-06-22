Бывший пресс-атташе оргкомитета ЧМ-2018 Лисин покинет ФК «Спартак» по окончании сезона

Лисин начал работу в клубе 17 июня прошлого года. До назначения в «Спартак» он работал в качестве пресс-атташе оргкомитета российской части чемпионата Европы 2020 года. Аналогичный пост в оргкомитете чемпионата мира — 2018 он занимал с 2012 по 2018 год.