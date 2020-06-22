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15:22 (мск), источник: ТАСС

Бывший пресс-атташе оргкомитета ЧМ-2018 Лисин покинет ФК «Спартак» по окончании сезона

ТАСС, 22 июня. Антон Лисин покинет должность директора департамента по связям с общественностью московского футбольного клуба «Спартак» по окончании сезона-2019/20. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

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Лисин начал работу в клубе 17 июня прошлого года. До назначения в «Спартак» он работал в качестве пресс-атташе оргкомитета российской части чемпионата Европы 2020 года. Аналогичный пост в оргкомитете чемпионата мира — 2018 он занимал с 2012 по 2018 год.

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«Нужно внести ясность — я продолжаю работать с командой до конца текущего сезона по взаимной договоренности сторон», — написал Лисин.

В возобновленном после вызванной коронавирусом паузы первенстве Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает шестую строчку, набрав после 23 туров 31 очко. В первом матче после возобновления красно-белые на выезде обыграли тульский «Арсенал» (3:2), в следующем туре клуб 27 июня примет «Уфу».

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