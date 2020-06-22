Бывший пресс-атташе оргкомитета ЧМ-2018 Лисин покинет ФК «Спартак» по окончании сезона

Лисин начал работу в клубе 17 июня прошлого года. До назначения в «Спартак» он работал в качестве пресс-атташе оргкомитета российской части чемпионата Европы 2020 года. Аналогичный пост в оргкомитете чемпионата мира — 2018 он занимал с 2012 по 2018 год.
«Нужно внести ясность — я продолжаю работать с командой до конца текущего сезона по взаимной договоренности сторон», — написал Лисин.
В возобновленном после вызванной коронавирусом паузы первенстве Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает шестую строчку, набрав после 23 туров 31 очко. В первом матче после возобновления красно-белые на выезде обыграли тульский «Арсенал» (3:2), в следующем туре клуб 27 июня примет «Уфу».