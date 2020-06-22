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15:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кокорин похвастался маской из крокодиловой кожи за 30 тысяч рублей

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Нападающий «Сочи» Александр Кокорин опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой он запечатлен в маске из крокодиловой кожи.

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Источник: Инстаграм "kokorin9"
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7 октября 2018 года, после матча РПЛ «Зенит» — «Краснодар», Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из Санкт-Петербурга в Москву на празднование 10-летия дружбы. Следующим утром они стали участниками двух драк, попали под суд и получили реальные сроки.

На сайте производителя, которого 29-летний футболист указал в своем посте, такой модный аксессуар стоит 29500 рублей и делается на заказ индивидуально.

Во время загрузки произошла ошибка.

В мае прошлого года суд отправил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев за две драки в центре Москвы. Футболисты вышли по УДО 17 сентября, а через несколько месяцев возобновили выступления на профессиональном уровне.

Зимой Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», перешел в «Сочи» на правах аренды. В сезоне-2019/20 нападающий принял участие в пяти матчах, в которых на свой счет шесть мячей. После окончания сезона контракт игрока с «сине-бело-голубыми» завершится.

Ранее Кокорин рассказал о своем пребывании в колонии, заявив, что тюрьма его ничему не научила.

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