СМИ: один из братьев Березуцких отказался возглавить ЦСКА
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Бывшие игроки ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие отказались от предложения руководства «армейцев» войти в тренерский штаб столичного клуба, сообщает Sport24.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Бывшие игроки ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие отказались от предложения руководства «армейцев» войти в тренерский штаб столичного клуба, сообщает Sport24.
Ранее СМИ сообщали, что нынешний тренер ЦСКА Виктор Гончаренко намерен уйти с поста наставника клуба.
По данным портала, одному из братьев была предложена должность исполняющего обязанности главного тренера, а второму брату предложили войти в тренерский штаб. При этом отказ
В середине июня братья Березуцкие получили лицензию PRO, благодаря которой могут стать главными тренерами клуба из Российской