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17:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: один из братьев Березуцких отказался возглавить ЦСКА

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Бывшие игроки ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие отказались от предложения руководства «армейцев» войти в тренерский штаб столичного клуба, сообщает Sport24.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее СМИ сообщали, что нынешний тренер ЦСКА Виктор Гончаренко намерен уйти с поста наставника клуба.

По данным портала, одному из братьев была предложена должность исполняющего обязанности главного тренера, а второму брату предложили войти в тренерский штаб. При этом отказ экс-защитники ЦСКА объяснили отсутствием необходимого опыта.

В середине июня братья Березуцкие получили лицензию PRO, благодаря которой могут стать главными тренерами клуба из Российской премьер-лиги.

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