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18:50 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер ЦСКА Гончаренко пропустит следующий матч РПЛ из-за плохого самочувствия

ТАСС, 22 июня. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко не будет участвовать в подготовке команды к матчу 24-го тура Тинькофф — чемпионата России с «Динамо» из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В субботу ЦСКА дома уступил «Зениту» в матче 23-го тура со счетом 0:4. Встреча с «Динамо» запланирована на 27 июня.

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«В связи с плохим самочувствием главного тренера Виктора Гончаренко, который в субботу почувствовал недомогание, из-за чего не принял участия в пресс-конференции после матча с “Зенитом”, готовить команду к встрече с “Динамо” будет старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников», — говорится в сообщении.

Ранее портал «Чемпионат» сообщил, что Гончаренко объявил руководству ЦСКА о желании покинуть должность по собственному желанию.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 23 матчах. «Динамо» из-за случаев заражения коронавирусом в команде находится на карантине.

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