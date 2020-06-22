Главный тренер ЦСКА Гончаренко пропустит следующий матч РПЛ из-за плохого самочувствия

Источник: ИТАР-ТАСС

В субботу ЦСКА дома уступил «Зениту» в матче 23-го тура со счетом 0:4. Встреча с «Динамо» запланирована на 27 июня.

«В связи с плохим самочувствием главного тренера Виктора Гончаренко, который в субботу почувствовал недомогание, из-за чего не принял участия в пресс-конференции после матча с “Зенитом”, готовить команду к встрече с “Динамо” будет старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников», — говорится в сообщении.

Ранее портал «Чемпионат» сообщил, что Гончаренко объявил руководству ЦСКА о желании покинуть должность по собственному желанию.