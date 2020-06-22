Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Леганес
Гранада
Футбол. Зарубежный
20:30
Фиорентина
Брешиа
Футбол. Зарубежный
20:30
Лечче
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Сити
Бернли
Футбол. Зарубежный
22:45
Болонья
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Вильярреал
Севилья
Все события
Фоторепортажи
15Первая победа Николича
10«Сочи» разгромил молодежь «Ростова»
18:54 (мск), источник: ТАСС

ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ за отсутствие четкого решения по поводу матча с «Сочи»

ТАСС, 22 июня. Футбольный клуб «Ростов» не имеет претензий к «Сочи» по поводу матча 23-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги. Клуб опубликовал заявление на официальном сайте, в котором раскритиковал руководство лиги за отсутствие четкого решения по проведению игры.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

В пятницу «Ростов» в гостевом матче уступил «Сочи» со счетом 1:10. В составе «Ростова» вышли игроки клубной академии, поскольку основная обойма футболистов находится на карантине после выявления коронавируса у шестерых человек. Руководство РПЛ допускало возможность переноса матча при согласии обоих клубов. Сочинский клуб переносить игру отказался.

«Ростов» считает, что решение по проведению матча 23-го тура «Сочи» — «Ростов» должна была принять Российская премьер-лига: либо перенести матч, либо отказать нашему клубу в переносе. При этом в любом случае ответственность за принятое решение должна возлагаться на руководство РПЛ, а не на «Сочи». Вместо принятия решения лига самоустранилась, столкнув лбами два клуба и подставив «Сочи» под шквал критики, — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

«У футбольного клуба “Ростов” нет претензий к “Сочи”. Мы убеждены, что в вопросе проведения игр и утверждения календаря нет места договоренностям клубов — подобные организационные решения находятся в сфере исключительной компетенции руководства РПЛ», — добавляется в заявлении «Ростова».

«Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 23 матчах. От «Краснодара», идущего на третьем месте, которое дает право на участие в квалификации Лиги чемпионов, ростовскую команду отделяют три очка. Ранее случаи заражения коронавирусом были установлены в московском «Динамо», инфицированы трое футболистов. Бело-голубые в воскресенье должны были сыграть с «Краснодаром», однако игру перенесли на 19 июля после договоренности клубов, процедуру одобрили Российский футбольный союз и РПЛ.

Читайте также
Сочи
10:1
Первый тайм: 4:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 2319.06.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Фишт, 2807 зрителей
Главные тренеры
Владимир ФедотовВалерий Карпин
Голы
Владимир Абрамов7′
Роман Романов(Данил Хромов)1′
Александр Кокорин(Андрей Мостовой)15′
Александр Кокорин(Кирилл Заика, Никита Бурмистров)44′
Антон Заболотный(Кирилл Заика)45+1′
Антон Заболотный47′
Александр Кокорин(Никита Бурмистров)52′
Иван Новосельцев53′
Дмитрий Полоз(Кирилл Заика)74′
Дмитрий Полоз(Никита Колдунов)86′
Никита Колдунов87′
Нереализованные пенальти
Антон Заболотный26′
Составы команд
35Сослан Джанаев
46Денис Попов
32Миха Мевля
65Тимофей Калистратов
45Иван Миладинович
72Владимир Абрамов
27Кирилл Заика
60Павел Горелов
63′
24Эльмир Набиуллин
66Вильям Рогава
17Андрей Мостовой
71Кирилл Гирнык
25′
25Иван Новосельцев
56′
52Роман Романов
45′
56Вадим Милютин
98Сергей Кочканян
34Тимофей Маргасов
38′60′
57Никита Колотиевский
45′
95Жаннелли Имбюла
84Алексей Корниенко
18Никита Бурмистров
42′69′
58Тамаз Топурия
43′61′
8Никита Колдунов
62Иван Комаров
9Антон Заболотный
60′
74Никита Куприянов
73′
77Дмитрий Полоз
61Никита Каштан
91Александр Кокорин
69′
75Данил Хромов
80′
58Андрей Боковой
82Максим Ставцев
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
20Голевые моменты1
43Удары (всего)2
26Удары в створ1
1Штанги, перекладины0
17Угловые1
14Фолы11
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяАрам Петросян(Россия, Бронницы)
ВАРСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРАндрей Болотенков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов собирается сделать важное заявление о своем будущем
Кричавший "Слава Украине" футболист собирается играть за российский клуб
Гончаренко не будет готовить ЦСКА к игре против «Динамо»
Российский хоккеист вошел в тройку претендентов на «Харт Трофи»
Медведева рассказала, как появился ее образ из «Сейлор Мун»
СМИ: один из братьев Березуцких отказался возглавить ЦСКА
Кокорин похвастался маской из крокодиловой кожи (фото)
В Италии возмутились действиями РФС на фоне пандемии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь