ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ за отсутствие четкого решения по поводу матча с «Сочи»

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В пятницу «Ростов» в гостевом матче уступил «Сочи» со счетом 1:10. В составе «Ростова» вышли игроки клубной академии, поскольку основная обойма футболистов находится на карантине после выявления коронавируса у шестерых человек. Руководство РПЛ допускало возможность переноса матча при согласии обоих клубов. Сочинский клуб переносить игру отказался.

«Ростов» считает, что решение по проведению матча 23-го тура «Сочи» — «Ростов» должна была принять Российская премьер-лига: либо перенести матч, либо отказать нашему клубу в переносе. При этом в любом случае ответственность за принятое решение должна возлагаться на руководство РПЛ, а не на «Сочи». Вместо принятия решения лига самоустранилась, столкнув лбами два клуба и подставив «Сочи» под шквал критики, — говорится в сообщении.

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«У футбольного клуба “Ростов” нет претензий к “Сочи”. Мы убеждены, что в вопросе проведения игр и утверждения календаря нет места договоренностям клубов — подобные организационные решения находятся в сфере исключительной компетенции руководства РПЛ», — добавляется в заявлении «Ростова».