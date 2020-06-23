Вратарь «Ростова» рассказал, что говорили ему игроки «Сочи» после матча

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Ранее основной состав «Ростова» ушел на карантин из-за заражения шестерых игроков. Однако «Сочи» отказался переносить матч. В результате смешанный молодежный состав «Ростова» проиграл сочинцам со счетом 1:10. Попов парировал пенальти в исполнении Антона Заболотного, а также совершил рекордные для РПЛ 15 сейвов в матче.

«Пару игроков “Сочи” подошли (после матча), сказали: “Молодец, продолжай в том же духе и у тебя все получится”. Спасибо им за поддержку, для меня эти слова многое значат», — сказал Попов в эфире «Вечернего Урганта».