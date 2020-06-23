Текущие события
Футбол. Зарубежный
22.06
Леганес
Гранада
00
Футбол. Зарубежный
22.06
Болонья
Ювентус
02
Футбол. Зарубежный
22.06
Манчестер Сити
Бернли
50
Футбол. Зарубежный
22.06
Вильярреал
Севилья
22
Футбол. Зарубежный
22.06
Фиорентина
Брешиа
11
Футбол. Зарубежный
22.06
Лечче
Милан
14
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» победил «Валенсию»
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
00:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вратарь «Ростова» рассказал, что говорили ему игроки «Сочи» после матча

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Вратарь «Ростова» Денис Попов в эфире «Вечернего Урганта» рассказал о тех словах, которые услышал в свой адрес от игроков «Сочи» после матча.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Ранее основной состав «Ростова» ушел на карантин из-за заражения шестерых игроков. Однако «Сочи» отказался переносить матч. В результате смешанный молодежный состав «Ростова» проиграл сочинцам со счетом 1:10. Попов парировал пенальти в исполнении Антона Заболотного, а также совершил рекордные для РПЛ 15 сейвов в матче.

«Пару игроков “Сочи” подошли (после матча), сказали: “Молодец, продолжай в том же духе и у тебя все получится”. Спасибо им за поддержку, для меня эти слова многое значат», — сказал Попов в эфире «Вечернего Урганта».

Также голкипер рассказал, что после матча в социальных сетях его поддержали вратари клубов Российской премьер-лиги, а также комментаторы Дмитрий Губерниев и Василий Уткин.

Читайте также
Сочи
10:1
Первый тайм: 4:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 2319.06.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Фишт, 2807 зрителей
Главные тренеры
Владимир ФедотовВалерий Карпин
Голы
Владимир Абрамов7′
Роман Романов(Данил Хромов)1′
Александр Кокорин(Андрей Мостовой)15′
Александр Кокорин(Кирилл Заика, Никита Бурмистров)44′
Антон Заболотный(Кирилл Заика)45+1′
Антон Заболотный47′
Александр Кокорин(Никита Бурмистров)52′
Иван Новосельцев53′
Дмитрий Полоз(Кирилл Заика)74′
Дмитрий Полоз(Никита Колдунов)86′
Никита Колдунов87′
Нереализованные пенальти
Антон Заболотный26′
Составы команд
35Сослан Джанаев
46Денис Попов
32Миха Мевля
65Тимофей Калистратов
45Иван Миладинович
72Владимир Абрамов
27Кирилл Заика
60Павел Горелов
63′
24Эльмир Набиуллин
66Вильям Рогава
17Андрей Мостовой
71Кирилл Гирнык
25′
25Иван Новосельцев
56′
52Роман Романов
45′
56Вадим Милютин
98Сергей Кочканян
34Тимофей Маргасов
38′60′
57Никита Колотиевский
45′
95Жаннелли Имбюла
84Алексей Корниенко
18Никита Бурмистров
42′69′
58Тамаз Топурия
43′61′
8Никита Колдунов
62Иван Комаров
9Антон Заболотный
60′
74Никита Куприянов
73′
77Дмитрий Полоз
61Никита Каштан
91Александр Кокорин
69′
75Данил Хромов
80′
58Андрей Боковой
82Максим Ставцев
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
20Голевые моменты1
43Удары (всего)2
26Удары в створ1
1Штанги, перекладины0
17Угловые1
14Фолы11
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяАрам Петросян(Россия, Бронницы)
ВАРСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРАндрей Болотенков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
У нее было все - ум, красота и медали, но эта страсть ее сгубила
«Ростов» выступил с заявлением по поводу матча с «Сочи»
Гончаренко не будет готовить ЦСКА к игре против «Динамо»
Гол Роналду помог «Ювентусу» одержать победу в матче Серии А
Дубли Мареза и Фодена принесли «Манчестер Сити» крупную победу
Скончался чемпион Европы по футболу
Стало известно о судьбе Златана Ибрагимовича в «Милане»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь