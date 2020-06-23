Совет директоров «Спартака» выразил обеспокоенность задержаниями фанатов

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее в пятницу фанаты «Спартака» устроили акцию в поддержку клуба около домашнего стадиона «красно-белых» в Тушино, провожая команду на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Тулу на игру с местным «Арсеналом». Болельщики поджигали файеры и перекрыли дорогу. СМИ сообщали, что сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении фанатов «красно-белых».

«Совет директоров футбольного клуба “Спартак” выражает обеспокоенность в связи с продолжающимися задержаниями болельщиков “Спартака”, провожавших команду на матч в Тулу. Действия болельщиков были направлены на поддержку любимой команды. Яркий перформанс оценили и клуб, и команда. Мы считаем, что подобные действия болельщиков не должны квалифицироваться как хулиганство. Никто не пострадал, а перекрытая дорога по факту используется в основном клубным транспортом», — говорится в заявлении.

«Мы обращаемся к правоохранительным органам с просьбой воздержаться от уголовного преследования болельщиков за подобное выражение поддержки любимого клуба. Всем известны аналогичные акции других клубов, в том числе в других городах страны. Одновременно с этим просим наших болельщиков теснее взаимодействовать с клубом во избежание подобных ситуаций и действовать в рамках законодательства Российской Федерации», — говорится в заявлении.