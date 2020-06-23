РФС оштрафовал ЦСКА за расистские выкрики болельщиков в адрес Малкома
ТАСС, 23 июня.
ТАСС, 23 июня.
Малком в матче с ЦСКА, который прошел в субботу и завершился победой «Зенита» со счетом 4:0, отметился двумя забитыми мячами.
На 100 тыс. рублей оштрафован московский «Спартак» за неподобающее поведение команды — шесть футболистов получили предупреждения в матче с «Арсеналом» (3:2). Штраф на аналогичную сумму получил «Оренбург» также за неподобающее поведение двух игроков команды, которые были удалены в игре с «Локомотивом» (0:1).
Чемпионат России 19 июня возобновился после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи 24-го тура запланированы на период с 26 по 28 июня.
|Виктор Гончаренко
|Сергей Семак
|Бранислав Иванович(Вячеслав Караваев, Далер Кузяев)
|2′
|Филипе Силва Малком
|8′
|Филипе Силва Малком
|45+2′
|Себастьян Дриусси
|90+4′
|35
|Игорь Акинфеев
|99
|Андрей Лунев
|62
|Вадим Карпов
88′
|15
|Вячеслав Караваев
|78
|Игорь Дивеев
5′
|3
|Дуглас Сантос
|8
|Никола Влашич
|6
|Бранислав Иванович
|98
|Иван Обляков
10′
|44
|Ярослав Ракицкий
|9
|Федор Чалов
|27
|Магомед Оздоев
50′
|2
|Мариу Фернандес
84′
|14
|Далер Кузяев
62′
|71
|Наяир Тикнизян
|21
|Александр Ерохин
81′
|14
|Кирилл Набабкин
45′
|22
|Артем Дзюба
90′
|23
|Хердур Магнуссон
|10
|Эмилиано Ариэль Ригони
|5
|Виктор Васин
45′
|7
|Сердар Азмун
73′
|87
|Константин Марадишвили
|91
|Алексей Сутормин
|17
|Арнор Сигурдссон
65′
|5
|Вильмар Барриос
87′90′
|29
|Яка Бийол
|38
|Леон Мусаев
|25
|Кристиян Бистрович
76′
|8
|Филипе Силва Малком
62′
|20
|Константин Кучаев
|11
|Себастьян Дриусси
|2
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|6
|23
|Удары (всего)
|14
|4
|Удары в створ
|8
|1
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|3
|16
|Фолы
|7
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
|ВАР
|Николай Волошин(Россия, Смоленск)
|Ассистент ВАР
|Валентин Мурашов(Россия, Москва)