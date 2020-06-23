РФС оштрафовал ЦСКА за расистские выкрики болельщиков в адрес Малкома

Малком в матче с ЦСКА, который прошел в субботу и завершился победой «Зенита» со счетом 4:0, отметился двумя забитыми мячами.

На 100 тыс. рублей оштрафован московский «Спартак» за неподобающее поведение команды — шесть футболистов получили предупреждения в матче с «Арсеналом» (3:2). Штраф на аналогичную сумму получил «Оренбург» также за неподобающее поведение двух игроков команды, которые были удалены в игре с «Локомотивом» (0:1).