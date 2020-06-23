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17:28 (мск), источник: ТАСС

РФС оштрафовал ЦСКА за расистские выкрики болельщиков в адрес Малкома

ТАСС, 23 июня. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский ЦСКА на 100 тыс. рублей за расистские выкрики фанатов команды в адрес игрока петербургского «Зенита» Малкома в матче 23-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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Источник: Reuters

Малком в матче с ЦСКА, который прошел в субботу и завершился победой «Зенита» со счетом 4:0, отметился двумя забитыми мячами.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 100 тыс. рублей оштрафован московский «Спартак» за неподобающее поведение команды — шесть футболистов получили предупреждения в матче с «Арсеналом» (3:2). Штраф на аналогичную сумму получил «Оренбург» также за неподобающее поведение двух игроков команды, которые были удалены в игре с «Локомотивом» (0:1).

Чемпионат России 19 июня возобновился после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи 24-го тура запланированы на период с 26 по 28 июня.

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ЦСКА
0:4
Первый тайм: 0:3
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 2320.06.2020, 19:00 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена, 2904 зрителя
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоСергей Семак
Голы
Бранислав Иванович(Вячеслав Караваев, Далер Кузяев)2′
Филипе Силва Малком8′
Филипе Силва Малком45+2′
Себастьян Дриусси90+4′
Составы команд
35Игорь Акинфеев
99Андрей Лунев
62Вадим Карпов
88′
15Вячеслав Караваев
78Игорь Дивеев
5′
3Дуглас Сантос
8Никола Влашич
6Бранислав Иванович
98Иван Обляков
10′
44Ярослав Ракицкий
9Федор Чалов
27Магомед Оздоев
50′
2Мариу Фернандес
84′
14Далер Кузяев
62′
71Наяир Тикнизян
21Александр Ерохин
81′
14Кирилл Набабкин
45′
22Артем Дзюба
90′
23Хердур Магнуссон
10Эмилиано Ариэль Ригони
5Виктор Васин
45′
7Сердар Азмун
73′
87Константин Марадишвили
91Алексей Сутормин
17Арнор Сигурдссон
65′
5Вильмар Барриос
87′90′
29Яка Бийол
38Леон Мусаев
25Кристиян Бистрович
76′
8Филипе Силва Малком
62′
20Константин Кучаев
11Себастьян Дриусси
Статистика
2Желтые карточки3
1Красные карточки0
3Голевые моменты6
23Удары (всего)14
4Удары в створ8
1Штанги, перекладины0
9Угловые3
16Фолы7
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяДмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАРНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Ассистент ВАРВалентин Мурашов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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