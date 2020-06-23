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17:50 (мск), источник: ТАСС

Футболиста «Тамбова» Тетрашвили дисквалифицировали на три матча за оскорбление судьи

ТАСС, 23 июня. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать на три матча защитника «Тамбова» Гурама Тетрашвили за оскорбление судьи Виталия Мешкова. О этом сообщает пресс-служба РФС.

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Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел на 35-й минуте матча Тинькофф — Российской премьер-лиги «Уфа» — «Тамбов» (2:1), Тетрашвили получил прямую красную карточку за нецензурную брань в адрес Мешкова. Также защитник наказан штрафом в размере 200 тыс. рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.

КДК РФС принял также решение не применять дополнительное наказание, кроме автоматического, к удаленному полузащитнику казанского «Рубина» Вячеславу Подберезкину, он пропустит следующий матч против «Локомотива» (27 июня). Игрок получил красную карточку за грубую игру в матче против екатеринбургского «Урала» (2:1). Также по итогам матча оштрафован на 10 тыс. рублей главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий за выход за пределы технической зоны.

Самарские «Крылья Советов» оштрафованы по итогам домашнего матча с грозненским «Ахматом» на 20 тыс. рублей за нарушение статьи регламента, согласно которой оборудование стадионов, не может использоваться для поддержки принимающей команды, распространения информации политического характера, а также проявления любой формы дискриминации в отношении играющих команд, судей, официальных лиц.

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