Футболиста «Тамбова» Тетрашвили дисквалифицировали на три матча за оскорбление судьи
ТАСС, 23 июня.
ТАСС, 23 июня.
Инцидент произошел на 35-й минуте матча Тинькофф — Российской
КДК РФС принял также решение не применять дополнительное наказание, кроме автоматического, к удаленному полузащитнику казанского «Рубина» Вячеславу Подберезкину, он пропустит следующий матч против «Локомотива» (27 июня). Игрок получил красную карточку за грубую игру в матче против екатеринбургского «Урала» (2:1). Также по итогам матча оштрафован на 10 тыс. рублей главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий за выход за пределы технической зоны.
Самарские «Крылья Советов» оштрафованы по итогам домашнего матча с грозненским «Ахматом» на 20 тыс. рублей за нарушение статьи регламента, согласно которой оборудование стадионов, не может использоваться для поддержки принимающей команды, распространения информации политического характера, а также проявления любой формы дискриминации в отношении играющих команд, судей, официальных лиц.