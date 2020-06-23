РФС позднее рассмотрит вопросы нарушения регламента возобновления РПЛ
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) планирует позднее рассмотреть вопросы нарушения регламента возобновления Тинькофф — Российской
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) планирует позднее рассмотреть вопросы нарушения регламента возобновления Тинькофф — Российской
Ранее в соцсетях появлялись фотографии игроков после матчей 23-го тура чемпионата России вместе с болельщиками. Согласно регламенту турнира, команды должны строго соблюдать социальную дистанцию для избежания инфицирования коронавирусом.
«Нарушения регламента возобновления [чемпионата] планируем рассмотреть позднее, продолжаем собирать информацию», — сообщили в службе коммуникаций.
Чемпионат РПЛ возобновился 19 июня матчами 23-го тура, для команд прописан строгий регламент с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.