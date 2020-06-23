РФС позднее рассмотрит вопросы нарушения регламента возобновления РПЛ

Чемпионат РПЛ возобновился 19 июня матчами 23-го тура, для команд прописан строгий регламент с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Из-за случаев заражения коронавирусом на карантин были вынуждены уйти «Ростов» и «Динамо». В связи с этим «Ростов» выставил на гостевую игру с «Сочи» футболистов академии, а матч «Краснодар» — «Динамо» был перенесен с 21 июня на 19 июля. Ранее генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, что ситуации в «Ростове» и «Динамо» связаны с невнимательным отношением к регламенту.