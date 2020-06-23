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18:00 (мск), источник: ТАСС

РФС позднее рассмотрит вопросы нарушения регламента возобновления РПЛ

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) планирует позднее рассмотреть вопросы нарушения регламента возобновления Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам сообщили в службе коммуникаций РФС.

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Ранее в соцсетях появлялись фотографии игроков после матчей 23-го тура чемпионата России вместе с болельщиками. Согласно регламенту турнира, команды должны строго соблюдать социальную дистанцию для избежания инфицирования коронавирусом.

«Нарушения регламента возобновления [чемпионата] планируем рассмотреть позднее, продолжаем собирать информацию», — сообщили в службе коммуникаций.

Чемпионат РПЛ возобновился 19 июня матчами 23-го тура, для команд прописан строгий регламент с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Из-за случаев заражения коронавирусом на карантин были вынуждены уйти «Ростов» и «Динамо». В связи с этим «Ростов» выставил на гостевую игру с «Сочи» футболистов академии, а матч «Краснодар» — «Динамо» был перенесен с 21 июня на 19 июля. Ранее генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, что ситуации в «Ростове» и «Динамо» связаны с невнимательным отношением к регламенту.

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