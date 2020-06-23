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18:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кикнадзе мечтает о чемпионстве и евровесне. Ему мешал Семин

Константин Алексеев — об интервью гендиректора «Локомотива».

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Источник: РИА "Новости"
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Юрий Павлович Семин покидает пост главного тренера «Локомотива». Вспоминаем всё самое главное из его тренерской карьеры в «Локо».

Вслед за ушедшим из «Локомотива» Юрием Семиным в «СЭ» с ответным словом выступил Василий Кикнадзе. Любопытного оказалось с лихвой.

Например, гендиректор заметил, что Палыч получил пробоины ниже ватерлинии, дав интервью нашему коллеге по изданию Игорю Рабинеру. Что ж, я думаю, в ближайший день спорного в высказываниях Василия Александровича желающие наберут столько — мало не покажется.

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И это объективно. Позиции Семина изначально прочнее в тысячу раз. Со всеми его регалиями и титулами, со вторым местом к моменту расставания, с развитием молодежи, с экономической выгодой от участия в Лиге чемпионов и т. д. Все это проговаривалось за последние пару месяцев миллион раз, в этом нет ничего спорного. Аргументы — броня.

У Кикнадзе с этим сложнее, но я хочу выделить из интервью то позитивное, что может двинуть «Локомотив» вперед. Ведь известно, что критиковать всегда проще.

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По крайней мере, стал примерно понятен расчет Кикнадзе. Он выделил ряд болевых точек, которые пытается устранить сменой тренера. «Локомотив» действительно выглядел неубедительно на финише прошлого года, когда и созрело окончательное решение о расставании с Семиным. Тогда, напомню, в десяти матчах красно-зеленые выиграли всего однажды, еще пару раз завершив встречи вничью. Были в том числе и совершенно провальные матчи. Гендиректор отмечает, в частности, что слабость команды не позволила говорить о продаже Миранчука на Запад, хотя интерес имелся.

Плюс одиннадцать бесконтактных мышечных травм и отсутствие доверия вчерашним дублерам. Плюс закрытая тактика, о которой руководитель отзывается примерно так: «В защите хорошо, в атаке все пропадает». Что-то такое невнятное, что демотивировало Смолова. Плюс отказ Семина предоставлять Кикнадзе информацию по состоянию травмированных. Плюс олдскульный подход к планированию тренировочного процесса. Плюс постоянные споры по трансферам, которые Василий Александрович назвал «кадрилью, в которой один из партнеров категорически не хотел танцевать». Плюс желание Палыча заводить «своих» игроков. Плюс, плюс, плюс… Противоречий слишком много.

Теперь Кикнадзе спокойно взаимодействует с тренером и командой, ждет прогресса от подзакисших Лысова и Живоглядова, от перспективного Куликова, надеется на раскрытие «невероятного» (цитата из интервью) потенциала Мурило, на то, что игра команды станет остроатакующей, тренировки — современными, контроль за футболистами — на новейшем оборудовании, а трансферная «кадриль» поразит публику.

Что ж, дай бог. Кикнадзе не стал скромничать, говорить о «месте в еврокубках». Мол, дайте чемпионами стать или в весну Лиги чемпионов выйти, тогда буду успешным руководителем. Раньше мешал Семин, теперь прямая дорога.

Подождем.

Константин Алексеев

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18:44 (мск)© Ньюстюб
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