Кикнадзе мечтает о чемпионстве и евровесне. Ему мешал Семин
Константин Алексеев — об интервью гендиректора «Локомотива».
Константин Алексеев — об интервью гендиректора «Локомотива».
Вслед за ушедшим из «Локомотива» Юрием Семиным в «СЭ» с ответным словом выступил Василий Кикнадзе. Любопытного оказалось с лихвой.
Например, гендиректор заметил, что Палыч получил пробоины ниже ватерлинии, дав интервью нашему коллеге по изданию Игорю Рабинеру. Что ж, я думаю, в ближайший день спорного в высказываниях Василия Александровича желающие наберут столько — мало не покажется.
И это объективно. Позиции Семина изначально прочнее в тысячу раз. Со всеми его регалиями и титулами, со вторым местом к моменту расставания, с развитием молодежи, с экономической выгодой от участия в Лиге чемпионов
У Кикнадзе с этим сложнее, но я хочу выделить из интервью то позитивное, что может двинуть «Локомотив» вперед. Ведь известно, что критиковать всегда проще.
По крайней мере, стал примерно понятен расчет Кикнадзе. Он выделил ряд болевых точек, которые пытается устранить сменой тренера. «Локомотив» действительно выглядел неубедительно на финише прошлого года, когда и созрело окончательное решение о расставании с Семиным. Тогда, напомню, в десяти матчах
Плюс одиннадцать бесконтактных мышечных травм и отсутствие доверия вчерашним дублерам. Плюс закрытая тактика, о которой руководитель отзывается примерно так: «В защите хорошо, в атаке все пропадает».
Что ж, дай бог. Кикнадзе не стал скромничать, говорить о «месте в еврокубках». Мол, дайте чемпионами стать или в весну Лиги чемпионов выйти, тогда буду успешным руководителем. Раньше мешал Семин, теперь прямая дорога.
Подождем.
Константин Алексеев