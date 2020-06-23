Кикнадзе мечтает о чемпионстве и евровесне. Ему мешал Семин

Источник: РИА "Новости"

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий Юрий Павлович Семин покидает пост главного тренера «Локомотива». Вспоминаем всё самое главное из его тренерской карьеры в «Локо».

Вслед за ушедшим из «Локомотива» Юрием Семиным в «СЭ» с ответным словом выступил Василий Кикнадзе. Любопытного оказалось с лихвой.

Например, гендиректор заметил, что Палыч получил пробоины ниже ватерлинии, дав интервью нашему коллеге по изданию Игорю Рабинеру. Что ж, я думаю, в ближайший день спорного в высказываниях Василия Александровича желающие наберут столько — мало не покажется.

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И это объективно. Позиции Семина изначально прочнее в тысячу раз. Со всеми его регалиями и титулами, со вторым местом к моменту расставания, с развитием молодежи, с экономической выгодой от участия в Лиге чемпионов и т. д. Все это проговаривалось за последние пару месяцев миллион раз, в этом нет ничего спорного. Аргументы — броня.

У Кикнадзе с этим сложнее, но я хочу выделить из интервью то позитивное, что может двинуть «Локомотив» вперед. Ведь известно, что критиковать всегда проще.

По крайней мере, стал примерно понятен расчет Кикнадзе. Он выделил ряд болевых точек, которые пытается устранить сменой тренера. «Локомотив» действительно выглядел неубедительно на финише прошлого года, когда и созрело окончательное решение о расставании с Семиным. Тогда, напомню, в десяти матчах красно-зеленые выиграли всего однажды, еще пару раз завершив встречи вничью. Были в том числе и совершенно провальные матчи. Гендиректор отмечает, в частности, что слабость команды не позволила говорить о продаже Миранчука на Запад, хотя интерес имелся.

Плюс одиннадцать бесконтактных мышечных травм и отсутствие доверия вчерашним дублерам. Плюс закрытая тактика, о которой руководитель отзывается примерно так: «В защите хорошо, в атаке все пропадает». Что-то такое невнятное, что демотивировало Смолова. Плюс отказ Семина предоставлять Кикнадзе информацию по состоянию травмированных. Плюс олдскульный подход к планированию тренировочного процесса. Плюс постоянные споры по трансферам, которые Василий Александрович назвал «кадрилью, в которой один из партнеров категорически не хотел танцевать». Плюс желание Палыча заводить «своих» игроков. Плюс, плюс, плюс… Противоречий слишком много.

Теперь Кикнадзе спокойно взаимодействует с тренером и командой, ждет прогресса от подзакисших Лысова и Живоглядова, от перспективного Куликова, надеется на раскрытие «невероятного» (цитата из интервью) потенциала Мурило, на то, что игра команды станет остроатакующей, тренировки — современными, контроль за футболистами — на новейшем оборудовании, а трансферная «кадриль» поразит публику.

Что ж, дай бог. Кикнадзе не стал скромничать, говорить о «месте в еврокубках». Мол, дайте чемпионами стать или в весну Лиги чемпионов выйти, тогда буду успешным руководителем. Раньше мешал Семин, теперь прямая дорога.

Подождем.