Глава РПЛ назвал несправедливым решение о проведении матча «Сочи» — «Ростов»

В пятницу «Ростов» в гостевом матче уступил «Сочи» со счетом 1:10. В составе «Ростова» на матч вышли игроки клубной академии, поскольку основная обойма футболистов находится на карантине после выявления коронавируса у шестерых человек. Руководство РПЛ допустило возможность переноса матча при согласии обоих клубов. Сочинский клуб переносить игру отказался.

«Клубы знали, что в календаре нет резервной даты, мы планировали календарь с равными условиями для всех клубов. У клубов не было преимущества перед конкурентами по турнирной таблице, поэтому мы не рассматривали возможность переноса. Конечно, не должно быть такого, чтобы взрослые профессиональные футболисты играли против мальчишек, это просто несправедливо, если по-человечески. Но восхищен тем, как мальчишки эту игру провели», — сказал Прядкин.