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20:39 (мск), источник: ТАСС

Глава РПЛ назвал несправедливым решение о проведении матча «Сочи» — «Ростов»

ТАСС, 23 июня. Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин считает формат проведения матча между «Сочи» и «Ростовом» несправедливым. Об этом он рассказал в интервью на телеканале «Россия 24».

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В пятницу «Ростов» в гостевом матче уступил «Сочи» со счетом 1:10. В составе «Ростова» на матч вышли игроки клубной академии, поскольку основная обойма футболистов находится на карантине после выявления коронавируса у шестерых человек. Руководство РПЛ допустило возможность переноса матча при согласии обоих клубов. Сочинский клуб переносить игру отказался.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Клубы знали, что в календаре нет резервной даты, мы планировали календарь с равными условиями для всех клубов. У клубов не было преимущества перед конкурентами по турнирной таблице, поэтому мы не рассматривали возможность переноса. Конечно, не должно быть такого, чтобы взрослые профессиональные футболисты играли против мальчишек, это просто несправедливо, если по-человечески. Но восхищен тем, как мальчишки эту игру провели», — сказал Прядкин.

Помимо «Ростова», случаи заражения после возобновления чемпионата были зафиксированы в московском «Динамо» и «Уфе».

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Главные тренеры
Владимир ФедотовВалерий Карпин
Голы
Владимир Абрамов7′
Роман Романов(Данил Хромов)1′
Александр Кокорин(Андрей Мостовой)15′
Александр Кокорин(Кирилл Заика, Никита Бурмистров)44′
Антон Заболотный(Кирилл Заика)45+1′
Антон Заболотный47′
Александр Кокорин(Никита Бурмистров)52′
Иван Новосельцев53′
Дмитрий Полоз(Кирилл Заика)74′
Дмитрий Полоз(Никита Колдунов)86′
Никита Колдунов87′
Нереализованные пенальти
Антон Заболотный26′
Составы команд
35Сослан Джанаев
46Денис Попов
32Миха Мевля
65Тимофей Калистратов
45Иван Миладинович
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60Павел Горелов
63′
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73′
77Дмитрий Полоз
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91Александр Кокорин
69′
75Данил Хромов
80′
58Андрей Боковой
82Максим Ставцев
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
20Голевые моменты1
43Удары (всего)2
26Удары в створ1
1Штанги, перекладины0
17Угловые1
14Фолы11
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяАрам Петросян(Россия, Бронницы)
ВАРСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРАндрей Болотенков(Россия, Москва)
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  • Двойная замена
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