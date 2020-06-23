Президент РПЛ объяснил отказ лиги переносить матч с участием «школьников»

Источник: РИА "Новости"

По словам функционера, сделать это не позволял новый регламент турнира, который клубы приняли после возобновления чемпионата, остановленного из-за пандемии коронавируса. Прядкин также добавил, что считает несправедливым проведение подобных матчей, однако самоотдача футболистов «Ростова» заслуживает уважения.

19 июня «Ростов» проиграл «Сочи» с рекордным счетом 1:10. При этом за ростовчан играли воспитанники академии клуба в возрасте от 16 до 19 лет. В спортивной прессе и социальных сетях их окрестили «школьниками».