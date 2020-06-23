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23 июня, источник: Sport24

Стали известны суммы доходов футболиста Дмитрия Тарасова

Стали известны доходы футболиста Дмитрия Тарасова за 2018 год и девять месяцев 2019-го.

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Источник: РИА "Новости"

Эти данные огласили в ходе судебного разбирательства относительно алиментов, которые спортсмен должен выплачивать бывшей жене Оксане.

Как сообщает издание «СтарХит», за 2018 год Тарасов заработал 159 миллионов рублей, а с января по сентябрь 2019-го — около 60,5 миллионов. В эти суммы входят и рекламные, и футбольные, и все другие виды поступлений.

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Напомним, ранее суд увеличил размер алиментов, которые Тарасов должен выплачивать бывшей супруге на содержание 11-летней дочери Ангелины. Теперь футболист обязан отдавать бывшей жене ¼ часть всех своих доходов плюс еще 100 тысяч рублей в месяц.

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