Новый вожатый в отряд. Кто бы мог возглавить ЦСКА вместо Гончаренко?

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Сергей Овчинников

Вариант, что в ЦСКА вообще не будут искать тренера, лежит на поверхности. Сергей Овчинников — отличный мужик, имеющий беспрекословный авторитет в раздевалке. Он входит в тренерский штаб с 2014 года, и за это время круг его обязанностей только рос. Овчинников дождался своего шанса и попробует его реализовать как минимум в семи оставшихся турах премьер-лиги.

Другой вопрос, что именно от результата в этих матчах будет зависеть будущее бывшего вратаря сборной России. Если ЦСКА провалится, окажется ниже, чем сейчас, и, соответственно, потеряет место в еврокубках, то оставлять Овчинникова главным было бы очень странно. На данный момент опыт самостоятельной работы у Сергея не очень-то обнадеживает: «Кубань» в 2009-м и брянское «Динамо» в 2010-м. Скоро мы посмотрим, как изменился Овчинников-тренер за это десятилетие.

Юрий Семин

Экс-главный тренер «Локомотива» — один из самых очевидных вариантов. Успешный отечественный специалист, умеющий работать и с молодыми, и с опытными футболистами. Как показал пример с «Локо», возраст Семину тоже не помеха: он готов добиваться результата и несмотря на свои 73. Возможно, сразу назначать Семина на долгий срок довольно спорно, но именно сейчас можно подписать с ним контракт до конца сезона и посмотреть, подходит ли он в ЦСКА.

Кандидатура Семина идеальна для этой концовки сезона, когда армейцам нужно провести мобилизацию и провести отчаянную борьбу за еврокубки. Представляете, что бы началось, догони ЦСКА оторвавшийся на восемь очков «Локомотив»? А ведь в предпоследнем туре два московских клуба сыграют друг с другом. Я бы на такое посмотрел.

Другое дело, что сам Семин вряд ли готов ввязываться в эту авантюру, не имея четких гарантий.

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»

Сергей Ребров

Неожиданный и, скажем прямо, маловероятный вариант. Чтобы в 2020 году Центральный спортивный клуб армии возглавил украинский специалист…

Однако если закрыть глаза на политические разногласия двух стран, вариант с Ребровым неплохой. В октябре «Ференцварош» под руководством Реброва приезжал на «ВЭБ Арену» и на деле показал свою состоятельность на фоне команды Ганчаренко.

У бывшего форварда «Рубина» сейчас много хороших знакомых в России. Например, Сергей Семак. А его агент Шандор Варга много и плодотворно работает с ЦСКА. «Сергею регулярно приходят предложения от клубов из других чемпионатов. У него еще три года контракта в венгерском клубе, но он открыт к предложениям», ‑ заявил Варга РИА Новости во вторник.

В пункт с Ребровым можно вписать любого условного иностранного специалиста. Кандидатов множество, например, тот же Индржих Трпишовски из чешской «Славии», называвшийся среди кандидатов в «Локомотив». Но назвать среди них того, кто точно смог бы организовать молодежь ЦСКА и повести их за титулом, объективно сложно.

Сергей Игнашевич

В нынешних условиях ЦСКА можно рискнуть и назначить одну из легенд клуба. Не просто же так, по слухам, пост тренера предлагался одному из братьев Березуцких. В этом плане Игнашевич выглядит даже более предпочтительно: возглавив «Торпедо», он сходу боролся за выход в премьер-лигу и не довел дело до конца только из-за сторонних факторов.

Игнашевич работал в армейской молодежке, знает большинство игроков клуба и имеет авторитет не меньший, чем Овчинников. Не думаю, что и расторжение контракта с «Торпедо» станет проблемой, если Евгений Гинер действительно захочет вернуть тренера в клуб. Может быть, дело встанет за самим Сергеем, ведь он сам может считать, что еще не готов к топ-уровню.

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Михаил Галактионов

Еще один рискованный, но перспективный вариант. Галактионов — специалист, у которого нет за плечами долгой и успешной работы на уровне премьер-лиги. Его опыт — это почти полгода работы главным тренером грозненского «Ахмата» на стыке 2017−2018 годов. Тогда, кстати, вместе с Юлианом Нагельсманном и Доменико Тедеско 33-летний Галактионов входил в тройку самых молодых тренеров клубов ведущих лиг Европы.

Тут самое важное то, что Галактионов — действующий тренер молодежной сборной России, пришедший туда из юношеских команд. Он с детства знает Игоря Дивеева, Ивана Облякова, Константина Кучаева, Федора Чалова, много дал им для развития. В ЦСКА умеют доверять молодым специалистам, почему бы не дать шанс Галактионову?

Леонид Слуцкий

Почему бы Леониду Викторовичу не попробовать снова? Ушел он из ЦСКА без скандалов, на фоне жесточайшей психологической усталости по итогам 2016 года. Было понятно, что Слуцкий устал и нуждается в перезагрузке. С тех пор тренер и отдохнул, и перезагрузился, и набрался яркого опыта. Сейчас он двигает вверх казанский «Рубин», но наверняка где-то в душе хочет бороться за что-то большее.