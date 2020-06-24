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12:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Ургант пошутил над Кокориным, купившим маску из крокодиловой кожи

Телеведущий Иван Ургант в своей передаче «Вечерний Ургант» пошутил над нападающим «Сочи» Александром Кокориным, купившим маску из крокодиловой кожи почти за 30 тыс. рублей.

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«Александр Кокорин — знаменитый футболист, вы его знаете. Про него было очень много интересных новостей, связанных не только со спортом. Он игрок “Сочи” — одного из самых сильных клубов нашей страны, судя по последнему матчу. Александр носит медицинскую маску из крокодиловой кожи. Или из кожи крокодила, если за нами сейчас следят слависты. Этот аксессуар обошёлся Александру в 30 тыс. рублей. Делаем вывод: коронавирус опасен не только для людей, но и теперь для крокодилов. Что ты скажешь, Мить?» — обратился Ургант к своему соведущему Дмитрию Хрусталёву.

«Хочу в защиту Саши сказать, что он носит маски по правилам — меняет каждые два часа», — ответил Хрусталёв.

«Да? Конечно. Он состоятельный человек. Я не понимаю, зачем надо было покупать маску из крокодиловой кожи. Можно было к мокасинам приделать лямки. У Саши же есть мокасины из крокодиловой кожи?» — вновь обратился к соведущему Ургант.

«Я думаю, что у него только мокасины», — ответил Хрусталёв.

«Представляешь, как приятно было футболистам молодёжного “Ростова”, когда они увидели на лице у Кокорина своего любимого мультипликационного героя?» — пошутил Иван.

«Подожди, Вань. Я не очень хорошо разбираюсь в крокодилах, но у них толстая кожа. Если приложить к лицу, сложно дышать же», — предположил Дмитрий.

«Это, Митя, зависит, из какой части крокодила взяли конкретную маску. Потому что я уверен, что та маска, которая прижата к носу и рту Александра, в ней прекрасно дышится — в ней есть клапан», — ответил Ургант.

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