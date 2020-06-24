«Рубин» подписал контракт с игроком юношеской сборной России Косаревым
Казанский футбольный клуб «Рубин» на своем официальном сайте сообщил о переходе в команду нападающего Кирилла Косарева.
Казанский футбольный клуб «Рубин» на своем официальном сайте сообщил о переходе в команду нападающего Кирилла Косарева.
С 18-летним форвардом, который перешел в «Рубин» в статусе свободного агента, подписан четырехлетний контракт.
Предыдущим клубом Косарева, являющегося игроком юношеской сборной России (до 19 лет), был «Муром», выступающий в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).