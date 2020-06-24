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13:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рубин» подписал контракт с игроком юношеской сборной России Косаревым

Казанский футбольный клуб «Рубин» на своем официальном сайте сообщил о переходе в команду нападающего Кирилла Косарева.

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С 18-летним форвардом, который перешел в «Рубин» в статусе свободного агента, подписан четырехлетний контракт.

Предыдущим клубом Косарева, являющегося игроком юношеской сборной России (до 19 лет), был «Муром», выступающий в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

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