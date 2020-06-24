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14:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гоча Гогричиани перешел из «Ростова» в ЦСКА

ЦСКА подписал контракт с атакующим полузащитником Гочей Гогричиани, сообщает официальный сайт московских армейцев.

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Источник: Спорт-Экспресс

Ранее россиянин выступал за молодежную команду «Ростова». В текущем сезоне Тинькофф РПЛ Гогричиани он не сможет сыграть за ЦСКА, так как не может быть заявлен.

В молодежном первенстве сезона-2019/20 20-летний футболист, сын известного грузинского нападающего Гочи Гогричиани (выступал за тбилисское «Динамо», сочинскую «Жемчужину» и другие клубы — Прим. «СЭ»), забил 11 голов в 21 матче.

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