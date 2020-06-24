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14:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кирилл Левников рассудит «Динамо» и ЦСКА, ВАР будет на трех матчах из восьми

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 24-го тура Тинькофф РПЛ.

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Источник: Спорт-Экспресс

Система ВАР будет работать на трех матчах из восьми: «Ахмат» — «Сочи», «Зенит» — «Крылья Советов» и «Урал» — «Тамбов».

26 июня (пятница)

«Ахмат» — «Сочи»: судья — Сергей Карасёв; ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Валентин Мурашов; резервный судья — Лаша Верулидзе; ВАР — Виталий Мешков, АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Эдуард Малый.

«Зенит» — «Крылья Советов»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Станислав Васильев, АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Тарас Безубяк.

27 июня (суббота)

«Оренбург» — «Краснодар»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Николай Ерёмин, Рустам Мухтаров; резервный судья — Иван Сиденков; инспектор — Николай Иванов.

«Спартак» — «Уфа»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Роман Милюченко; резервный судья — Антон Фролов; инспектор — Александр Колобаев.

«Рубин» — «Локомотив»: судья — Николай Волошин; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Владимир Миневич; резервный судья — Анатолий Жабченко; инспектор — Николай Левников.

«Динамо» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Алексей Амелин; инспектор — Владимир Енютин.

«Ростов» — «Арсенал»: судья — Владимир Москалёв; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Илья Елеференко; резервный судья — Артём Чистяков; инспектор — Алексей Тюмин.

28 июня (воскресенье)

«Урал» — «Тамбов»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Алексей Еськов, АВАР — Николай Богач; инспектор — Виктор Клепиков.

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