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15:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Совместная комиссия РФС и РПЛ будет определять матчи с использованием VAR

Совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) будет определять матчи чемпионата России, на которых будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR), сообщается на сайте РФС.

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Источник: Спорт РИА Новости

В состав комиссии вошли генеральный секретарь РФС Александр Алаев, президент РПЛ Сергей Прядкин, руководитель судейского департамента Виктор Кашшаи, руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин и директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин. Первое заседание комиссии состоится в четверг.

Как сообщается, имена видеоассистентов и их помощников (AVAR) на матчи РПЛ, которые пройдут 27 июня, станут известны после определения игр с использованием VAR.

РФС в феврале сообщил, что VAR будет работать на всех матчах весенней части сезона РПЛ. В начале июня заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов заявил, что РФС ведет переговоры с РПЛ, чтобы VAR работала на всех оставшихся матчах сезона, так как на данный момент есть проблемы.

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