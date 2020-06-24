Совместная комиссия РФС и РПЛ будет определять матчи с использованием VAR

В состав комиссии вошли генеральный секретарь РФС Александр Алаев, президент РПЛ Сергей Прядкин, руководитель судейского департамента Виктор Кашшаи, руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин и директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин. Первое заседание комиссии состоится в четверг.

Как сообщается, имена видеоассистентов и их помощников (AVAR) на матчи РПЛ, которые пройдут 27 июня, станут известны после определения игр с использованием VAR.

РФС в феврале сообщил, что VAR будет работать на всех матчах весенней части сезона РПЛ. В начале июня заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов заявил, что РФС ведет переговоры с РПЛ, чтобы VAR работала на всех оставшихся матчах сезона, так как на данный момент есть проблемы.