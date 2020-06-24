Футболисты и тренеры «Локомотива» изолировались на базе
«Локомотив» на своём официальном сайте сообщил о решении команды переселиться на базу в Баковке.
«Локомотив» на своём официальном сайте сообщил о решении команды переселиться на базу в Баковке.
Соблюдать режим самоизоляции на клубной базе решили как футболисты, так и члены тренерского штаба «железнодорожников».
Напомним, нынешний розыгрыш Российской
«Локомотив», набрав 44 очка в 23 турах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая лишь «Зениту» (53). Ближайший преследователь «железнодорожников», «Краснодар», имеет в своём активе 41 очко, но провёл на одну игру меньше. В следующем туре «Локомотив» сыграет с «Рубином». Матч пройдёт в Казани 27 июня.