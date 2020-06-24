Арустамян: Когда ЦСКА уже был готов объявлять о подписании Вагнера, Гинер передумал
Инсайдер Нобель Арустамян назвал причину, по которой Вагнер Лав не вернулся в ЦСКА.
Инсайдер Нобель Арустамян назвал причину, по которой Вагнер Лав не вернулся в ЦСКА.
Ранее сообщалось, что Вагнер разорвал контракт с «Коринтианс», чтобы вернуться в ЦСКА, однако в итоге футболист перешёл в казахстанский «Кайрат».
«Вагнер был
И меня до сих пор мучает вопрос: почему решение отменили в понедельник днём, что сорвало трансфер в последний момент? Читал версию о нежелании ВЭБ (в противовес Евгению Гинеру), но не слишком ей верю.
Так или иначе, в понедельник днём, когда ЦСКА уже был готов объявлять о подписании, Гинер передумал и трансфер заблокировал. Имеет на это полное право: он создавал этот ЦСКА и до сих пор держит его на плаву.
Хочется лично спросить у Евгения Ленноровича о причинах — надеюсь,
Насколько знаю, в момент отказа от трансфера Гинер бросил такую фразу: «Чего вы меня возвращаете в прошлое?» Если это так, мотивы президента можно понять: ему хочется двигаться вперёд.
Сейчас тема Вагнера для ЦСКА уже далеко не на первом плане: главный вопрос — будущее Виктора Гончаренко. По моим данным, он и правда вернулся в Москву и даже собирался вернуться к своим обязанностям, но пока клуб не принял решение, как быть дальше.
Так или иначе решение будет снова за Гинером", — написал Арустамян в