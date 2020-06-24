«Спартак» показал, как команда готовится к матчу с «Уфой»

«Красно-белые продолжают готовиться к матчу с “Уфой”. Первая домашняя игра после рестарта сезона уже в эту субботу», — говорится в подписи к видео.

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» на выезде переиграл «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.