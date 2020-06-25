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12:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Юрий Семин: Считаю ниже своего достоинства вступать в дискуссию с Кикнадзе. Он должен уйти

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не хочет вступать в дискуссию с гендиректором клуба Василием Кикнадзе.

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Источник: Спорт-Экспресс
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Юрий Павлович Семин покидает пост главного тренера «Локомотива». Вспоминаем всё самое главное из его тренерской карьеры в «Локо».

Ранее Кикнадзе дал интервью «СЭ». Семин позднее прокомментировал его.

«Считаю ниже своего достоинства вступать в дискуссию с Кикнадзе. Не только о выходе из обороны в атаку, что он делает в своем интервью «Спорт-Экспрессу», но и на любые другие темы, — написал Семин в Instagram. — Что он сделал за 1,5 года работы во главе клуба?

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Каких игроков взял, каких потерял, какие деньги принес? Дискутировать можно с тем, кто работает и что-то делает, а не только занимает высокую должность и приводит в клуб своих старых друзей.

«Локомотив» — это ни я, но и тем более ни Кикнадзе. «Локомотив» — это болельщики. А болельщики свое слово сказали. Они не хотят видеть Кикнадзе в «Локомотиве». Он должен уйти, потому что не способен руководить таким клубом!

Семин покинул пост главного тренера «Локомотива» по завершении срока действия контракта. Его заменил Марко Николич.

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