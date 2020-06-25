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12:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Открытие памятника Федору Черенкову состоится в воскресенье

Открытие памятника известному футболисту московского «Спартака» Федору Черенкову состоится в воскресенье на Троекуровском кладбище, сообщила дочь бывшего игрока «красно-белых» Анастасия Черенкова.

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Источник: Спорт РИА Новости

Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет, он был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

«Мои дорогие друзья, знакомые и все те, кто помнит и любит моего папу, Фёдора Фёдоровича Черенкова! Я от всего сердца и души приглашаю вас в воскресенье (28.06) к 14:00 на открытие долгожданного памятника папе на Троекуровское кладбище. Памятник выполнен Опиок Натальей, которая вложила всю душу, все время, всю себя в изготовление этого произведения искусства. На мой взгляд, это шедевр! Благодарна ФК “Спартак” и клубу болельщиков “Фратрия” за оказанную финансовую поддержу. Я буду признательна всем, кто придёт и порадуется вместе со мной и моей семьей», — написала Черенкова в Facebook.

Черенков в составе «Спартака» трижды выигрывал чемпионат СССР, по разу чемпионат и Кубок России. В составе сборной СССР он стал бронзовым призером Олимпиады-1980.

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